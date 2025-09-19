The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: F1: Azerbaijan Grand Prix (qualifying) ESPN2

9 a.m.: NASCAR Truck: Playoff race at New Hampshire FS1

1:10 p.m.: NASCAR Cup: USA Today 301 (qualifying) TruTV

7 p.m.: SuperMotocross World Championship USA

Baseball, MLB

10:10 a.m.: Atlanta at Detroit OR Cleveland at Minnesota MLB

1:10 p.m.: Washington at N.Y. Mets MLB

4:05 p.m.: N.Y. Yankees at Orioles OR Toronto at Kansas City MLB

4:10 p.m.: Seattle at Houston Root

5:10 p.m.: Phil. at Arizona OR San Fran. at L.A. Dodgers MLB

Football, college

9 a.m.: Texas Tech at Utah Fox 28

9 a.m.: Arkansas at Memphis ABC

9 a.m.: Maryland at Wisconsin NBC

9 a.m.: Syracuse at Clemson ESPN

9 a.m.: Southern Methodist at Texas Christian ESPN2

9 a.m.: UNLV at Miami (OH) ESPNU

9 a.m.: North Texas at Army CBS Sports

Noon: Oregon State at Oregon Big Ten

12:30 p.m.: Auburn at Oklahoma ABC

12:30 p.m.: Tulane at Ole Miss ESPN

12:30 p.m.: Michigan at Nebraska CBS

12:30 p.m.: Purdue at Notre Dame NBC

12:30 p.m.: North Carolina at Central Florida Fox 28

12:30 p.m.: Ball State at Connecticut CBS Sports

12:30 p.m.: James Madison at Liberty ESPNU

1 p.m.: North Carolina State at Duke ESPN2

1:30 p.m.: Temple at Georgia Tech KSKN

2 p.m.: Idaho at San Jose State MW Network

3 p.m.: West Virginia at Kansas FS1

4 p.m.: South Carolina at Missouri ESPN

4 p.m.: Boise State at Air Force CBS Sports

4 p.m.: Western Illinois at Eastern Washington ESPN+

4:30 p.m.: Florida at Miami ABC

4:30 p.m.: Illinois at Indiana NBC

4:30 p.m.: Georgia State at Vanderbilt ESPNU

4:30 p.m.: Washington at Washington State CBS

4:30 p.m.: Arizona State at Baylor Fox 28

4:30 p.m.: Brigham Young at East Carolina ESPN2

6:30 p.m.: Texas-San Antonio at Colorado State FS1

7:15 p.m.: Wyoming at Colorado ESPN

7:30 p.m.: California at San Diego State CBS Sports

8 p.m.: Michigan State at Southern California Fox 28

Golf

1 p.m.: LPGA: NW Arkansas championship Golf

3 p.m.: Senior: PURE Insurance championship Golf

Soccer, men’s club

4:30 a.m.: EFL: Leicester at Coventry CBS Sports

4:30 a.m.: EPL: Liverpool at Everton USA

7 a.m.: EPL: West Ham at Crystal Palace USA

9:30 a.m.: EPL: Manchester United at Chelsea USA

Noon: EPL: Fulham at Brentford USA

Soccer, women’s club

2 p.m.: USLS: Lexington at Spokane Peacock

4:30 p.m.: NWSL: Kansas City at Seattle Ion

7 p.m.: NWSL: Portland at San Diego Ion

Track and field

6:30: World Athletics Championship CNBC / Peacock

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:10 p.m.: Seattle at Houston 92.5-FM

Football, college

4 p.m.: Western Illinois at EWU 700-ESPN / 105.3-FM

4:30 p.m.: Washington at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Hockey, WHL

6 p.m.: Spokane at Kamloops 1510-AM / 105.3-FM

All events subject to change