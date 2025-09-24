The Spokesman-Review Newspaper
On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

9:30 a.m.: Pittsburgh at Cincinnati or Tampa Bay at Bal. MLB

12:30 p.m.: L.A. Dodgers at Arizona or Houston at Athletics MLB

4:30 p.m.: N.Y. Mets at Chi. Cubs or Boston at Toronto MLB

6:40 p.m.: Colorado at Seattle Root

Football, college

4:30 p.m.: Army at East Carolina ESPN

Football, NFL

5:15 p.m.: Seattle at Arizona Prime Video

Golf

1 p.m.: Ryder Cup opening ceremony Golf

Hockey, NHL preseason

4 p.m.: N.Y. Islanders at N.Y. Rangers NHL

7 p.m.: Utah at Vegas NHL

Soccer, men, UEFA Europa League

9:45 a.m.: Brann at Lille CBS Sports

Noon: Bologna at Aston Villa CBS Sports

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:30 p.m.: Colorado at Seattle 92.5-FM

Football, high school

3:30 p.m.: GSL: University vs. Lewis and Clark at ONE Spokane Stadium 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

3 p.m.: Seattle at Arizona 94.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM

All events subject to change