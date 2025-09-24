On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
9:30 a.m.: Pittsburgh at Cincinnati or Tampa Bay at Bal. MLB
12:30 p.m.: L.A. Dodgers at Arizona or Houston at Athletics MLB
4:30 p.m.: N.Y. Mets at Chi. Cubs or Boston at Toronto MLB
6:40 p.m.: Colorado at Seattle Root
Football, college
4:30 p.m.: Army at East Carolina ESPN
Football, NFL
5:15 p.m.: Seattle at Arizona Prime Video
Golf
1 p.m.: Ryder Cup opening ceremony Golf
Hockey, NHL preseason
4 p.m.: N.Y. Islanders at N.Y. Rangers NHL
7 p.m.: Utah at Vegas NHL
Soccer, men, UEFA Europa League
9:45 a.m.: Brann at Lille CBS Sports
Noon: Bologna at Aston Villa CBS Sports
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:30 p.m.: Colorado at Seattle 92.5-FM
Football, high school
3:30 p.m.: GSL: University vs. Lewis and Clark at ONE Spokane Stadium 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
3 p.m.: Seattle at Arizona 94.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
6 p.m.: Cougar Football Hour 920-AM / 100.7-FM
All events subject to change