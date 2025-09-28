On the air
Monday’s TV Highlights
Football, NFL
4:15 p.m.: N.Y. Jets at Miami ESPN
5:15 p.m.: Cincinnati at Denver ABC
Hockey, NHL preseason
4 p.m.: N.Y. Rangers at N.Y. Islanders NHL
7 p.m.: Calgary at Seattle NHL
Soccer, men’s
Noon: EPL: Everton at West Ham USA
4 p.m.: U20 World Cup: United States vs. New Caledonia FS1
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Cincinnati at Denver 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
