On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB playoffs

10 a.m.: Detroit at Cleveland ESPN

Noon: San Diego at Chi. Cubs ABC

3 p.m.: Boston at N.Y. Yankees ESPN

6 p.m.: Cincinnati at L.A. Dodgers ESPN

Hockey, NHL preseason

6 p.m.: Colorado at Vegas NHL

7 p.m.: Edmonton at Seattle ESPN+

Golf

4 p.m.: LPGA: Lotte Championship Golf

Soccer, men’s

Noon: Champions League: Athletic Club at Borussia Dortmund CBS Sports

4 p.m.: U20 World Cup: Brazil vs. Morocco FS1

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB playoffs

9:30 a.m.: Detroit at Cleveland 700-AM / 105.3-FM

5:30 p.m.: Cincinnati at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change