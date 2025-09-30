On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB playoffs
10 a.m.: Detroit at Cleveland ESPN
Noon: San Diego at Chi. Cubs ABC
3 p.m.: Boston at N.Y. Yankees ESPN
6 p.m.: Cincinnati at L.A. Dodgers ESPN
Hockey, NHL preseason
6 p.m.: Colorado at Vegas NHL
7 p.m.: Edmonton at Seattle ESPN+
Golf
4 p.m.: LPGA: Lotte Championship Golf
Soccer, men’s
Noon: Champions League: Athletic Club at Borussia Dortmund CBS Sports
4 p.m.: U20 World Cup: Brazil vs. Morocco FS1
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB playoffs
9:30 a.m.: Detroit at Cleveland 700-AM / 105.3-FM
5:30 p.m.: Cincinnati at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
