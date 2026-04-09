On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
4:30 p.m.: NASCAR Truck Series: Tennessee 250 FS1
Baseball, college
4:05 p.m.: Gardner-Webb at Washington State MW Network
6 p.m.: Portland at Gonzaga SWX
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Houston at Seattle CBS / Mariners TV
Basketball, NBA
4 p.m.: Cleveland at Atlanta Prime Video
6:30 p.m.: Minnesota at Houston Prime Video
Basketball, NBA G League Finals
7 p.m.: Greensboro at Stockton ESPNU
Football, UFL
5 p.m.: Orlando at Louisville Fox 28
Golf
6:15 a.m.: The Masters ESPN+
Noon: The Masters continued ESPN
Lacrosse, college men
3:30 p.m.: Lehigh at Colgate CBS Sports
Lacrosse, college women
3 p.m.: Stanford at North Carolina ESPNU
Soccer, men’s club
Noon: EPL: Wolverhampton at West Ham United USA
Softball, college
4 p.m.: Oklahoma at Texas ESPN2
6 p.m.: Florida State at Stanford ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Houston at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: AMA Supercross: Nashville NBC
4:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Suburban Propane 300 KSKN
Baseball, college
9 a.m.: Florida at Georgia ESPN2
Noon: Texas at Texas A&M ESPN2
12:05 p.m.: Gardner-Webb at Washington State MW Network
6 p.m.: Portland at Gonzaga ESPN+
Baseball, MLB
10:05 a.m.: Arizona at Philadelphia FS1
4:15 p.m.: Boston at St. Louis Fox 28
6:40 p.m.: Houston at Seattle Mariners TV
Football, UFL
9 a.m.: Houston at D.C. ESPN
Golf
11 a.m.: The Masters CBS
Hockey, men’s NCAA championship
2:30 p.m.: Wisconsin vs. Denver ESPN
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Tampa Bay at Boston ABC
Noon: Washington at Pittsburgh ABC
4 p.m.: Calgary at Seattle ESPN+
5 p.m.: Las Vegas at Colorado ABC
Horse racing
1:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, college men
1 p.m.: Virginia at Syracuse ESPNU
Lacrosse, college women
9 a.m.: Army at Navy CBS Sports
10 a.m.: Boston College at Virginia ESPNU
Lacrosse, NLL
6 p.m.: Colorado at Saskatchewan ESPNU
Mixed martial arts
6 p.m.: Professional Fighters League ESPN2
Soccer, men’s club
6:30 a.m.: Bundesliga: Leverkusen at Dortmund ESPN2
7 a.m.: EPL: Everton at Brentford USA
9:30 a.m.: EPL: Fulham at Liverpool NBC
11:30 a.m.: MLS: L.A. Galaxy at Austin Fox 28
1:45 p.m.: MLS: L.A. FC at Portland Fox 28
6 p.m.: USL1: Richmond at Spokane ESPN+
Soccer, women’s international
2:30 p.m.: Friendly: Japan at United States. TNT
Softball, college
5 p.m.: Oklahoma at Texas ESPN
7 p.m.: Florida State at Stanford ESPNVolleyball, League One
3 p.m.: Austin at Atlanta ESPN2
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Houston at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: NASCAR Cup Series: Food City 500 FS1
3:30 p.m.: NHRA: Lucas Oil Winternationals FS1
Baseball, college
9:30 a.m.: North Carolina at Clemson ESPN2
1 p.m.: Portland at Gonzaga ESPN+
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Houston at Seattle Mariners TV
4:20 p.m.: Cleveland at Atlanta NBC
Basketball, NBA
3 p.m.: Orlando at Boston ESPN
5:30 p.m.: Denver at San Antonio ESPN
Football, UFL
9 a.m.: Columbus at Dallas ABC
Noon: Birmingham at St. Louis ABC
Golf
11 a.m.: The Masters CBS
Hockey, NHL
Noon: Pittsburgh at Washington TNT / truTV
3 p.m.: Boston at Columbus NHL Network
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races FS1
12:50 p.m.: FEI Jumping World Cup CBS Sports
Lacrosse, college women
9 a.m.: Michigan at Johns Hopkins ESPNU
Soccer, men’s club
6 a.m.: EPL: Tottenham at Sunderland USA
8:30 a.m.: EPL: Manchester City at Chelsea USA
Softball, college
9 a.m.: Arizona at LSU ESPN
11 a.m.: Oklahoma at Texas ESPN
Wintersports
Noon: World Figure Skating Championships NBC
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: Houston at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
All events subject to change