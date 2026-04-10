On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: AMA Supercross: Nashville NBC

4:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Suburban Propane 300 KSKN

Baseball, college

9 a.m.: Florida at Georgia ESPN2

Noon: Texas at Texas A&M ESPN2

12:05 p.m.: Gardner-Webb at Washington State MW Network

6 p.m.: Portland at Gonzaga ESPN+

Baseball, MLB

10:05 a.m.: Arizona at Philadelphia FS1

4:15 p.m.: Boston at St. Louis Fox 28

6:40 p.m.: Houston at Seattle Mariners TV

Football, UFL

9 a.m.: Houston at D.C. ESPN

Golf

11 a.m.: The Masters CBS

Hockey, men’s NCAA championship

2:30 p.m.: Wisconsin vs. Denver ESPN

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Tampa Bay at Boston ABC

Noon: Washington at Pittsburgh ABC

4 p.m.: Calgary at Seattle ESPN+

5 p.m.: Las Vegas at Colorado ABC

Horse racing

1:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, college men

1 p.m.: Virginia at Syracuse ESPNU

Lacrosse, college women

9 a.m.: Army at Navy CBS Sports

10 a.m.: Boston College at Virginia ESPNU

Lacrosse, NLL

6 p.m.: Colorado at Saskatchewan ESPNU

Mixed martial arts

6 p.m.: Professional Fighters League ESPN2

Soccer, men’s club

6:30 a.m.: Bundesliga: Leverkusen at Dortmund ESPN2

7 a.m.: EPL: Everton at Brentford USA

9:30 a.m.: EPL: Fulham at Liverpool NBC

11:30 a.m.: MLS: L.A. Galaxy at Austin Fox 28

1:45 p.m.: MLS: L.A. FC at Portland Fox 28

6 p.m.: USL1: Richmond at Spokane ESPN+

Soccer, women’s international

2:30 p.m.: Friendly: Japan at United States. TNT

Softball, college

5 p.m.: Oklahoma at Texas ESPN

7 p.m.: Florida State at Stanford ESPN

Volleyball, League One

3 p.m.: Austin at Atlanta ESPN2

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Houston at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

All events subject to change