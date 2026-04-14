On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, college
5:05 p.m.: Washington State at Utah Tech ESPN+
Baseball, MLB
10 a.m.: Cleveland at St. Louis MLB
3:30 p.m.: Kansas City at Detroit MLB
6:40 p.m.: Seattle at San Diego Mariners TV
7 p.m.: N.Y. Mets at L.A. Dodgers ESPN
Basketball, NBA play-in tournament
4:30 p.m.: Orlando at Philadelphia Prime Video
7 p.m.: Golden State at L.A. Clippers Prime Video
Golf
4 p.m.: Western Intercollegiate Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Dallas at Buffalo TNT
7 p.m.: Seattle at Vegas KSKN
Soccer, men, CONCACAF Champions Cup
6 p.m.: Toluca at L.A. Galaxy FS1
8:30 p.m.: UANL Tigres at Seattle FS1
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Seattle at San Diego 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change