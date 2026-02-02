On the air
Tuesday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Mississippi at Tennessee ESPN2
4 p.m.: St. Bonaventure at Dayton CBS Sports
6 p.m.: Saint Louis at Davidson CBS Sports
6 p.m.: North Carolina State at Southern Methodist ESPN2
8 p.m.: UNLV at Fresno State FS1
8 p.m.: Wyoming at San Diego State CBS Sports
Basketball, NBA
5 p.m.: Boston at Dallas NBC
8 p.m.: Phoenix at Portland NBC
Football, NFL
5 p.m.: Pro Bowl ESPN
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Pittsburgh at N.Y. Islanders TNT
7 p.m.: Seattle at Anaheim TNT
Tuesday’s Radio Highlights
Basketball, high school (boys and girls)
5:30 p.m.: University at Central Valley 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
5 p.m.: Pro Bowl 92.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change