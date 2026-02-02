The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Mississippi at Tennessee ESPN2

4 p.m.: St. Bonaventure at Dayton CBS Sports

6 p.m.: Saint Louis at Davidson CBS Sports

6 p.m.: North Carolina State at Southern Methodist ESPN2

8 p.m.: UNLV at Fresno State FS1

8 p.m.: Wyoming at San Diego State CBS Sports

Basketball, NBA

5 p.m.: Boston at Dallas NBC

8 p.m.: Phoenix at Portland NBC

Football, NFL

5 p.m.: Pro Bowl ESPN

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Pittsburgh at N.Y. Islanders TNT

7 p.m.: Seattle at Anaheim TNT

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, high school (boys and girls)

5:30 p.m.: University at Central Valley 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

5 p.m.: Pro Bowl 92.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change