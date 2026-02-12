The Spokesman-Review Newspaper
On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

2:35 p.m.: Cup Series: Daytona 500 practice FS1

4:30 p.m.: Truck Series: Fresh from Florida 250 FS1

Baseball, college

2 p.m.: Washington State at Alabama SEC Network+

8:35 p.m.: Gonzaga at Hawaii ESPN+

Basketball, college men

4 p.m.: George Mason at George Washington CBS Sports

5 p.m.: Michigan State at Wisconsin Fox 28

5:30 p.m.: Saint Louis at Loyola Chicago ESPN2

6 p.m.: Ohio at Miami (Ohio) ESPN

6 p.m.: UMass at Akron CBS Sports

7 p.m.: UNLV at Boise State FS1

8 p.m.: HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T ESPN2

Basketball, college women

3 p.m.: Princeton at Columbia ESPNU

Basketball, NBA

4 p.m.: All-Star Celebrity Game ESPN

6 p.m.: Rising Stars games Peacock

7:35 p.m.: Rising Stars final Peacock

Basketball, Unrivaled

4:30 p.m.: 1-on-1 Tournament TNT/truTV

Golf

8 a.m.: PGA Champions: Chubb Classic Golf

Noon: PGA: Pebble Beach Pro-Am Golf

9 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1

Gymnastics, college

4 p.m.: Oklahoma at Florida ESPN2

Hockey, Olympic women

12:10 p.m.: United States vs. Italy USA

Softball, college

7 a.m.: Oklahoma State at Texas A&M ESPN2

9 a.m.: Tennessee at Nebraska ESPN2

Noon: UCLA at Oklahoma State ESPNU

Winter sports, Olympics

4:30 a.m.: Snowboarding, women’s cross USA

5 a.m.: Biathlon, men’s 10km USA

7 a.m.: Speed skating, men’s 10,000m USA

7 a.m.: Skeleton, women USA

8:45 a.m.: Skeleton, women USA

10 a.m.: Figure skating, men’s free skating USA

10:30 a.m.: Snowboarding, men’s halfpipe NBC

Friday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9 a.m.: ARCA Menards Series: General Tire 200 Fox 28

Noon: NASCAR Cup Series: Daytona 500 practice FS1

2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: United Rentals 300 KSKN

Baseball, college

Noon: Washington State at Alabama SEC Network+

Basketball, college men

9 a.m.: Clemson at Duke ESPN

9 a.m.: TCU at Oklahoma State ESPN2

9 a.m.: Georgia Tech at Notre Dame KSKN

9 a.m.: Navy at Colgate CBS Sports

9 a.m.: Samford at East Tennessee State ESPNU

9:45 a.m.: UCLA at Michigan CBS

10 a.m.: Kansas at Iowa State ABC

10 a.m.: St. John’s at Providence TNT / truTV

11 a.m.: Pittsburgh at North Carolina ESPN

11 a.m.: SMU at Syracuse KSKN

11 a.m.: North Dakota State at North Dakota CBS Sports

11 a.m.: Liberty at UTEP ESPN2

11:30 a.m.: Villanova at Creighton Fox 28

Noon: Kentucky at Florida ABC

Noon: Marquette at Xavier TNT / truTV

1 p.m.: Colorado at BYU FS1

1 p.m.: Louisville at Baylor ESPN

1 p.m.: Miami at NC State ESPN2

1 p.m.: Hofstra at UNC Wilmington CBS Sports

2 p.m.: Weber State at Eastern Washington SWX

2 p.m.: Idaho State at Idaho ESPN+

2 p.m.: Purdue at Iowa Fox 28

3 p.m.: VCU at Richmond CBS Sports

3 p.m.: West Virginia at UCF FS1

3:30 p.m.: Texas Tech at Arizona ESPN

3:30 p.m.: Yale at Harvard ESPNU

3:30 p.m.: Mississippi State at Ole Miss ESPN2

5 p.m.: Virginia at Ohio State Fox 28

5 p.m.: Memphis at Utah State CBS Sports

5:30 p.m.: Auburn at Arkansas ESPN

5:30 p.m.: Marshall at Georgia Southern ESPNU

5:30 p.m.: Texas at Missouri ESPN2

6 p.m.: Minnesota at Washington Big Ten Network

7 p.m.: Nevada at San Diego State CBS Sports

7:30 p.m.: Saint Mary’s at Pacific ESPN2

7:30 p.m.: Gonzaga at Santa Clara ESPN

Basketball, college women

10 a.m.: UConn at Marquette FS1

1 p.m.: Idaho at Idaho State ESPN+

1 p.m.: Eastern Washington at Weber State ESPN+

2 p.m.: Gonzaga at Loyola Marymount ESPN+

5:30 p.m.: South Carolina at LSU ABC

Basketball, NBA

2 p.m.: All-Star 3-point and dunk contests NBC

Basketball, Unrivaled

3 p.m.: 1-on-1 Tournament TNT / truTV

Golf

10 a.m.: PGA: Pebble Beach Pro-Am Golf

Noon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS

Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf

5 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1

8 p.m.: LIV Golf Adelaide continued Fox 28

Hockey, Olympic men

7:40 a.m.: Finland vs. Italy USA

12:10 p.m.: United States vs. Denmark USA

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Wenatchee at Spokane Victory+

Softball, college

7 a.m.: Oklahoma State at Duke ESPN2

1 p.m.: UCLA at Tennessee ESPNU

Soccer, USL Super League

11 a.m.: Spokane Zephyr at Carolina Ascent Peacock

Winter sports, Olympics

4:30 a.m.: Alpine, men’s giant slalom NBC

7 a.m.: Speed skating, team pursuit USA

8 a.m.: Speed skating, men’s 500m NBC

9 a.m.: Skeleton, women NBC

9:45 a.m.: Ski jumping, men’s large hill USA

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Weber State at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM

7:30 p.m.: Gonzaga at Santa Clara 590-AM / 96.1-FM

Basketball, college women

2 p.m.: Gonzaga at Loyola Marymount 101.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

11:30 a.m.: Cup Series: Daytona 500 Fox 28

Baseball, college

11 a.m.: Washington State at Alabama SEC Network+

3:05 p.m.: Gonzaga at Hawaii ESPN+

Basketball, college men

9 a.m.: UTSA at Charlotte ESPNU

9 a.m.: Utah at Cincinnati ESPN

9 a.m.: Maryland at Rutgers FS1

10 a.m.: Indiana at Illinois CBS

10 a.m.: Denver at Omaha CBS Sports

11 a.m.: South Florida at FAU ESPN2

11 a.m.: Tulane at UAB ESPNU

Noon: Drake at Northern Iowa CBS Sports

1 p.m.: Davidson at Dayton ESPN2

1 p.m.: Eastern Kentucky at North Alabama ESPNU

2 p.m.: Charleston at Campbell CBS Sports

3 p.m.: Belmont at Murray State ESPN2

3 p.m.: Seton Hall at Butler FS1

4 p.m.: Towson at Monmouth CBS Sports

Basketball, college women

10 a.m.: North Carolina at Duke ABC

11 a.m.: Maryland at Ohio State FS1

11 a.m.: Kansas State at Iowa State ESPN

11 a.m.: Virginia at Stanford KSKN

Noon: Texas at Tennessee ABC

1 p.m.: Michigan State at Michigan FS1

1 p.m.: NC State at Notre Dame ESPN

2 p.m.: Villanova at Creighton truTV

5 p.m.: West Virginia at TCU FS1

Basketball, NBA

2 p.m.: All-Star Game semifinals NBC

4:10 p.m.: All-Star Championship NBC

Golf

10 a.m.: PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am GolfNoon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS

Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf

Hockey, Olympic men

7:40 a.m.: Canada vs. France USA

12:10 p.m.: United States vs. Germany USA

Hockey, WHL

4 p.m.: Spokane at Wenatchee Victory+

Softball, college

7 a.m.: LSU at UCLA ESPN2

9 a.m.: Northwestern at Texas A&M ESPN2

3 p.m.: Texas Tech at Nebraska ESPN

5 p.m.: Tennessee at Florida State ESPN

Winter sports, Olympics

4:30 a.m.: Alpine, women’s giant slalom NBC

5:45 a.m.: Biathlon, women’s 10km pursuit NBC

7 a.m.: Speed skating, men’s team pursuit NBC

8 a.m.: Speed skating, women’s 500m NBC

9 a.m.: Skeleton, mixed team NBC

10:30 a.m.: Ski freestyle, men’s freeski big air NBC

10:45 a.m.: Figure skating, pair short program USA

All events subject to change