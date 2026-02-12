On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
2:35 p.m.: Cup Series: Daytona 500 practice FS1
4:30 p.m.: Truck Series: Fresh from Florida 250 FS1
Baseball, college
2 p.m.: Washington State at Alabama SEC Network+
8:35 p.m.: Gonzaga at Hawaii ESPN+
Basketball, college men
4 p.m.: George Mason at George Washington CBS Sports
5 p.m.: Michigan State at Wisconsin Fox 28
5:30 p.m.: Saint Louis at Loyola Chicago ESPN2
6 p.m.: Ohio at Miami (Ohio) ESPN
6 p.m.: UMass at Akron CBS Sports
7 p.m.: UNLV at Boise State FS1
8 p.m.: HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T ESPN2
Basketball, college women
3 p.m.: Princeton at Columbia ESPNU
Basketball, NBA
4 p.m.: All-Star Celebrity Game ESPN
6 p.m.: Rising Stars games Peacock
7:35 p.m.: Rising Stars final Peacock
Basketball, Unrivaled
4:30 p.m.: 1-on-1 Tournament TNT/truTV
Golf
8 a.m.: PGA Champions: Chubb Classic Golf
Noon: PGA: Pebble Beach Pro-Am Golf
9 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1
Gymnastics, college
4 p.m.: Oklahoma at Florida ESPN2
Hockey, Olympic women
12:10 p.m.: United States vs. Italy USA
Softball, college
7 a.m.: Oklahoma State at Texas A&M ESPN2
9 a.m.: Tennessee at Nebraska ESPN2
Noon: UCLA at Oklahoma State ESPNU
Winter sports, Olympics
4:30 a.m.: Snowboarding, women’s cross USA
5 a.m.: Biathlon, men’s 10km USA
7 a.m.: Speed skating, men’s 10,000m USA
7 a.m.: Skeleton, women USA
8:45 a.m.: Skeleton, women USA
10 a.m.: Figure skating, men’s free skating USA
10:30 a.m.: Snowboarding, men’s halfpipe NBC
Friday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
9 a.m.: ARCA Menards Series: General Tire 200 Fox 28
Noon: NASCAR Cup Series: Daytona 500 practice FS1
2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: United Rentals 300 KSKN
Baseball, college
Noon: Washington State at Alabama SEC Network+
Basketball, college men
9 a.m.: Clemson at Duke ESPN
9 a.m.: TCU at Oklahoma State ESPN2
9 a.m.: Georgia Tech at Notre Dame KSKN
9 a.m.: Navy at Colgate CBS Sports
9 a.m.: Samford at East Tennessee State ESPNU
9:45 a.m.: UCLA at Michigan CBS
10 a.m.: Kansas at Iowa State ABC
10 a.m.: St. John’s at Providence TNT / truTV
11 a.m.: Pittsburgh at North Carolina ESPN
11 a.m.: SMU at Syracuse KSKN
11 a.m.: North Dakota State at North Dakota CBS Sports
11 a.m.: Liberty at UTEP ESPN2
11:30 a.m.: Villanova at Creighton Fox 28
Noon: Kentucky at Florida ABC
Noon: Marquette at Xavier TNT / truTV
1 p.m.: Colorado at BYU FS1
1 p.m.: Louisville at Baylor ESPN
1 p.m.: Miami at NC State ESPN2
1 p.m.: Hofstra at UNC Wilmington CBS Sports
2 p.m.: Weber State at Eastern Washington SWX
2 p.m.: Idaho State at Idaho ESPN+
2 p.m.: Purdue at Iowa Fox 28
3 p.m.: VCU at Richmond CBS Sports
3 p.m.: West Virginia at UCF FS1
3:30 p.m.: Texas Tech at Arizona ESPN
3:30 p.m.: Yale at Harvard ESPNU
3:30 p.m.: Mississippi State at Ole Miss ESPN2
5 p.m.: Virginia at Ohio State Fox 28
5 p.m.: Memphis at Utah State CBS Sports
5:30 p.m.: Auburn at Arkansas ESPN
5:30 p.m.: Marshall at Georgia Southern ESPNU
5:30 p.m.: Texas at Missouri ESPN2
6 p.m.: Minnesota at Washington Big Ten Network
7 p.m.: Nevada at San Diego State CBS Sports
7:30 p.m.: Saint Mary’s at Pacific ESPN2
7:30 p.m.: Gonzaga at Santa Clara ESPN
Basketball, college women
10 a.m.: UConn at Marquette FS1
1 p.m.: Idaho at Idaho State ESPN+
1 p.m.: Eastern Washington at Weber State ESPN+
2 p.m.: Gonzaga at Loyola Marymount ESPN+
5:30 p.m.: South Carolina at LSU ABC
Basketball, NBA
2 p.m.: All-Star 3-point and dunk contests NBC
Basketball, Unrivaled
3 p.m.: 1-on-1 Tournament TNT / truTV
Golf
10 a.m.: PGA: Pebble Beach Pro-Am Golf
Noon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS
Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf
5 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1
8 p.m.: LIV Golf Adelaide continued Fox 28
Hockey, Olympic men
7:40 a.m.: Finland vs. Italy USA
12:10 p.m.: United States vs. Denmark USA
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Wenatchee at Spokane Victory+
Softball, college
7 a.m.: Oklahoma State at Duke ESPN2
1 p.m.: UCLA at Tennessee ESPNU
Soccer, USL Super League
11 a.m.: Spokane Zephyr at Carolina Ascent Peacock
Winter sports, Olympics
4:30 a.m.: Alpine, men’s giant slalom NBC
7 a.m.: Speed skating, team pursuit USA
8 a.m.: Speed skating, men’s 500m NBC
9 a.m.: Skeleton, women NBC
9:45 a.m.: Ski jumping, men’s large hill USA
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Weber State at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM
7:30 p.m.: Gonzaga at Santa Clara 590-AM / 96.1-FM
Basketball, college women
2 p.m.: Gonzaga at Loyola Marymount 101.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
11:30 a.m.: Cup Series: Daytona 500 Fox 28
Baseball, college
11 a.m.: Washington State at Alabama SEC Network+
3:05 p.m.: Gonzaga at Hawaii ESPN+
Basketball, college men
9 a.m.: UTSA at Charlotte ESPNU
9 a.m.: Utah at Cincinnati ESPN
9 a.m.: Maryland at Rutgers FS1
10 a.m.: Indiana at Illinois CBS
10 a.m.: Denver at Omaha CBS Sports
11 a.m.: South Florida at FAU ESPN2
11 a.m.: Tulane at UAB ESPNU
Noon: Drake at Northern Iowa CBS Sports
1 p.m.: Davidson at Dayton ESPN2
1 p.m.: Eastern Kentucky at North Alabama ESPNU
2 p.m.: Charleston at Campbell CBS Sports
3 p.m.: Belmont at Murray State ESPN2
3 p.m.: Seton Hall at Butler FS1
4 p.m.: Towson at Monmouth CBS Sports
Basketball, college women
10 a.m.: North Carolina at Duke ABC
11 a.m.: Maryland at Ohio State FS1
11 a.m.: Kansas State at Iowa State ESPN
11 a.m.: Virginia at Stanford KSKN
Noon: Texas at Tennessee ABC
1 p.m.: Michigan State at Michigan FS1
1 p.m.: NC State at Notre Dame ESPN
2 p.m.: Villanova at Creighton truTV
5 p.m.: West Virginia at TCU FS1
Basketball, NBA
2 p.m.: All-Star Game semifinals NBC
4:10 p.m.: All-Star Championship NBC
Golf
10 a.m.: PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am GolfNoon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS
Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf
Hockey, Olympic men
7:40 a.m.: Canada vs. France USA
12:10 p.m.: United States vs. Germany USA
Hockey, WHL
4 p.m.: Spokane at Wenatchee Victory+
Softball, college
7 a.m.: LSU at UCLA ESPN2
9 a.m.: Northwestern at Texas A&M ESPN2
3 p.m.: Texas Tech at Nebraska ESPN
5 p.m.: Tennessee at Florida State ESPN
Winter sports, Olympics
4:30 a.m.: Alpine, women’s giant slalom NBC
5:45 a.m.: Biathlon, women’s 10km pursuit NBC
7 a.m.: Speed skating, men’s team pursuit NBC
8 a.m.: Speed skating, women’s 500m NBC
9 a.m.: Skeleton, mixed team NBC
10:30 a.m.: Ski freestyle, men’s freeski big air NBC
10:45 a.m.: Figure skating, pair short program USA
All events subject to change