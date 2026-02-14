The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Sunday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

11:30 a.m.: Cup Series: Daytona 500 Fox 28

Baseball, college

11 a.m.: Washington State at Alabama SEC Network+

3:05 p.m.: Gonzaga at Hawaii ESPN+

Basketball, college men

9 a.m.: UTSA at Charlotte ESPNU

9 a.m.: Utah at Cincinnati ESPN

9 a.m.: Maryland at Rutgers FS1

10 a.m.: Indiana at Illinois CBS

10 a.m.: Denver at Omaha CBS Sports

11 a.m.: South Florida at FAU ESPN2

11 a.m.: Tulane at UAB ESPNU

Noon: Drake at Northern Iowa CBS Sports

1 p.m.: Davidson at Dayton ESPN2

1 p.m.: Eastern Kentucky at North Alabama ESPNU

2 p.m.: Charleston at Campbell CBS Sports

3 p.m.: Belmont at Murray State ESPN2

3 p.m.: Seton Hall at Butler FS1

4 p.m.: Towson at Monmouth CBS Sports

Basketball, college women

10 a.m.: North Carolina at Duke ABC

11 a.m.: Maryland at Ohio State FS1

11 a.m.: Kansas State at Iowa State ESPN

11 a.m.: Virginia at Stanford KSKN

Noon: Texas at Tennessee ABC

1 p.m.: Michigan State at Michigan FS1

1 p.m.: NC State at Notre Dame ESPN

2 p.m.: Villanova at Creighton truTV

5 p.m.: West Virginia at TCU FS1

Basketball, NBA

2 p.m.: All-Star Game semifinals NBC

4:10 p.m.: All-Star championship NBC

Golf

10 a.m.: PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am Golf

Noon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS

Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf

Hockey, WHL

4 p.m.: Spokane at Wenatchee Victory+

Softball, college

7 a.m.: LSU at UCLA ESPN2

9 a.m.: Northwestern at Texas A&M … ESPN2

3 p.m.: Texas Tech at Nebraska … ESPN

5 p.m.: Tennessee at Florida State … ESPN

Winter sports, Olympics

4:30 a.m.: Alpine: Women’s giant slalom NBC

5:45 a.m.: Biathlon: Women’s 10km pursuit NBC

7 a.m.: Speed skating: Men’s team pursuit NBC

7:40 a.m.: Men’s hockey: Canada vs. France USA

8 a.m.: Speed skating: Women’s 500m NBC

9 a.m.: Skeleton: Mixed team NBC

10:30 a.m.: Ski freestyle: Men’s freeski big air NBC

10:45 a.m.: Figure skating: Pair short program USA

12:10 p.m.: Men’s hockey: United States vs. Germany USA

Additional coverage available on Peacock

All events subject to change