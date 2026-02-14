On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
11:30 a.m.: Cup Series: Daytona 500 Fox 28
Baseball, college
11 a.m.: Washington State at Alabama SEC Network+
3:05 p.m.: Gonzaga at Hawaii ESPN+
Basketball, college men
9 a.m.: UTSA at Charlotte ESPNU
9 a.m.: Utah at Cincinnati ESPN
9 a.m.: Maryland at Rutgers FS1
10 a.m.: Indiana at Illinois CBS
10 a.m.: Denver at Omaha CBS Sports
11 a.m.: South Florida at FAU ESPN2
11 a.m.: Tulane at UAB ESPNU
Noon: Drake at Northern Iowa CBS Sports
1 p.m.: Davidson at Dayton ESPN2
1 p.m.: Eastern Kentucky at North Alabama ESPNU
2 p.m.: Charleston at Campbell CBS Sports
3 p.m.: Belmont at Murray State ESPN2
3 p.m.: Seton Hall at Butler FS1
4 p.m.: Towson at Monmouth CBS Sports
Basketball, college women
10 a.m.: North Carolina at Duke ABC
11 a.m.: Maryland at Ohio State FS1
11 a.m.: Kansas State at Iowa State ESPN
11 a.m.: Virginia at Stanford KSKN
Noon: Texas at Tennessee ABC
1 p.m.: Michigan State at Michigan FS1
1 p.m.: NC State at Notre Dame ESPN
2 p.m.: Villanova at Creighton truTV
5 p.m.: West Virginia at TCU FS1
Basketball, NBA
2 p.m.: All-Star Game semifinals NBC
4:10 p.m.: All-Star championship NBC
Golf
10 a.m.: PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am Golf
Noon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS
Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf
Hockey, WHL
4 p.m.: Spokane at Wenatchee Victory+
Softball, college
7 a.m.: LSU at UCLA ESPN2
9 a.m.: Northwestern at Texas A&M … ESPN2
3 p.m.: Texas Tech at Nebraska … ESPN
5 p.m.: Tennessee at Florida State … ESPN
Winter sports, Olympics
4:30 a.m.: Alpine: Women’s giant slalom NBC
5:45 a.m.: Biathlon: Women’s 10km pursuit NBC
7 a.m.: Speed skating: Men’s team pursuit NBC
7:40 a.m.: Men’s hockey: Canada vs. France USA
8 a.m.: Speed skating: Women’s 500m NBC
9 a.m.: Skeleton: Mixed team NBC
10:30 a.m.: Ski freestyle: Men’s freeski big air NBC
10:45 a.m.: Figure skating: Pair short program USA
12:10 p.m.: Men’s hockey: United States vs. Germany USA
Additional coverage available on Peacock
All events subject to change