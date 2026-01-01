The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Friday’s TV Highlights

Basketball, college men

4 p.m.: Kennesaw State at Liberty ESPNU

4 p.m.: Lamar at McNeese CBS Sports

6 p.m.: West Virginia at Iowa State ESPN2

6 p.m.: Seattle U at Gonzaga KHQ

6:30 p.m.: Loyola Marymount at Washington State ESPN+

8 p.m.: Notre Dame at Cal ESPN2

Basketball, college women

6 p.m.: Gonzaga at Seattle U ESPN+

6 p.m.: Washington State at Portland ESPN+

Basketball, high school boys

11 a.m.: Dream City (Ariz.) vs. Dynamic Prep (Texas) NBA

12:30 p.m.: Rainer Beach (Wash.) vs. Mater Dei (Calif.) NBA

Football, college

10 a.m.: Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas State ESPN

1:30 p.m.: Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati ESPN

5 p.m.: Holiday Bowl: Arizona vs. SMU Fox 28

5 p.m.: Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi State ESPN

Golf

4 p.m.: TGL: Boston Common vs. Los Angeles Golf Club ESPN2

Hockey, NHL

5 p.m.: Las Vegas at St. Louis TNT/truTV

7:30 p.m.: Seattle at Vancouver ESPN+

Hockey, World Junior Championship

11 a.m.: Latvia U20 at Sweden U20 NHL Network

3 p.m.: Finland U20 at USA U20 NHL Network

5:30 p.m.: Slovakia U20 at Canada U20 NHL Network

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Vancouver at Spokane Victory+

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: LMU at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Football, college

1:30 p.m.: Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati 700-AM / 105.3-FM

5 p.m.: Mayo Bowl: Wake Forest vs. Miss. State 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Basketball, college men

8 a.m.: Virginia at NC State ESPN2

9 a.m.: Kentucky at Alabama ESPN

9 a.m.: VCU at Duquesne USA

9 a.m.: UTSA at Temple ESPNU

9 a.m.: Villanova at Butler TNT

9 a.m.: Providence at St. John’s Fox 28

9 a.m.: Clemson at Pittsburgh KSKN

9 a.m.: Northeastern at Campbell CBS Sports

10 a.m.: Oklahoma State at Texas Tech ESPN2

10:30 a.m.: BYU at Kansas State CBS

11 a.m.: Houston at Cincinnati Fox 28

11 a.m.: Vanderbilt at South Carolina ESPNU

11 a.m.: Kansas at UCF NBC Sports

11 a.m.: La Salle at George Washington USA

11 a.m.: Dayton at Loyola Chicago CBS Sports

11 a.m.: Baylor at TCU TNT

11 a.m.: Xavier at DePaul FS1

11:15 a.m.: North Carolina at SMU KSKN

Noon: Tennessee at Arkansas ESPN2

12:45 p.m.: Duke at Florida State CBS

1 p.m.: Arizona at Utah NBC Sports

1 p.m.: Rhode Island at George Mason USA

1 p.m.: Oral Roberts at North Dakota State CBS Sports

1 p.m.: LSU at Texas A&M ESPNU

2 p.m.: Colorado at Arizona State ESPN2

2 p.m.: Eastern Washington at Idaho SWX

3 p.m.: Davidson at Saint Joseph’s CBS Sports

3 p.m.: Wichita State at Charlotte ESPNU

5 p.m.: Purdue at Wisconsin Fox 28

5 p.m.: Wyoming at New Mexico CBS Sports

7 p.m.: Boise State at San Diego State CBS Sports

Basketball, college women

9 a.m.: Seton Hall at UConn FS1

2 p.m.: Idaho at Eastern Washington ESPN+

Basketball, NBA

2 p.m.: Minnesota at Miami NBA TV

4:30 p.m.: Philadelphia at New York NBA TV

7:30 p.m.: Boston at L.A. Clippers NBA TV

Football, NFL

1:30 p.m.: Carolina at Tampa Bay ABC/ESPN

5 p.m.: Seattle at San Francisco ABC/ESPN

Hockey, NHL

9 a.m.: Pittsburgh at Detroit ABC

4 p.m.: Toronto at New York Islanders NHL Network

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Penticton at Spokane Victory+

Horse racing

1 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, NLL

7 p.m.: Calgary at San Diego ESPNU

Soccer, EPL

7 a.m.: West Ham at Wolverhampton NBC Sports

9:30 a.m.: Arsenal at AFC Bournemouth KHQ

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Eastern Washington at Idaho 700-AM / 105.3-FM

Football, NFL

1:30 p.m.: Carolina at Tampa Bay 92.5-FM

5 p.m.: Seattle at San Francisco 94.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Basketball, college men

9 a.m.: Richmond at Fordham USA

10 a.m.: FAU at Tulane ESPN2

10 a.m.: UAB at South Florida ESPNU

11 a.m.: Marquette at UConn NBC

2 p.m.: Bradley at Murray State ESPN2

4:30 p.m.: Washington State vs. Oregon State at the Arena ESPN+

5 p.m.: Washington at Indiana Big Ten Network

6 p.m.: Loyola Marymount at Gonzaga Fox 28/SWX

Basketball, college women

9 a.m.: George Mason at VCU CBS Sports

10 a.m.: Stanford at North Carolina ESPN

11 a.m.: Cal at NC State KSKN

Noon: Ole Miss at Texas ESPN2

Noon: Baylor at Iowa State ESPN

Noon: Gonzaga at Santa Clara ESPN+

1 p.m.: Washington State at Seattle U ESPN+

2 p.m.: LSU at Vanderbilt ESPN

Football, college

5 p.m.: Division III championship: Wisconsin-River Falls vs. North Central College ESPN

Football, NFL

10 a.m.: Indianapolis at Houston CBS

10 a.m.: Dallas at New York Giants Fox 28

1:25 p.m.: Los Angeles Chargers at Denver CBS

1:25 p.m.: Detroit at Chicago Fox 28

5:20 p.m.: Baltimore at Pittsburgh NBC

Hockey, World Junior Championships

1:30 p.m.: Semifinal: TBD vs. TBD NHL Network

5:30 p.m.: Semifinal: TBD vs. TBD NHL Network

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, club men

7 a.m.: EFL Championship: Wrexham at Derby County CBS Sports

9:30 a.m.: EPL: Chelsea at Manchester City NBC Sports

Speed skating

1 p.m.: U.S. Olympic Trials NBC

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

4:30 p.m.: Washington State vs. Oregon State at the Arena 920-AM / 100.7-FM

Football, NFL

5:20 p.m.: Baltimore at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change