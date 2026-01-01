On the air
Friday’s TV Highlights
Basketball, college men
4 p.m.: Kennesaw State at Liberty ESPNU
4 p.m.: Lamar at McNeese CBS Sports
6 p.m.: West Virginia at Iowa State ESPN2
6 p.m.: Seattle U at Gonzaga KHQ
6:30 p.m.: Loyola Marymount at Washington State ESPN+
8 p.m.: Notre Dame at Cal ESPN2
Basketball, college women
6 p.m.: Gonzaga at Seattle U ESPN+
6 p.m.: Washington State at Portland ESPN+
Basketball, high school boys
11 a.m.: Dream City (Ariz.) vs. Dynamic Prep (Texas) NBA
12:30 p.m.: Rainer Beach (Wash.) vs. Mater Dei (Calif.) NBA
Football, college
10 a.m.: Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas State ESPN
1:30 p.m.: Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati ESPN
5 p.m.: Holiday Bowl: Arizona vs. SMU Fox 28
5 p.m.: Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi State ESPN
Golf
4 p.m.: TGL: Boston Common vs. Los Angeles Golf Club ESPN2
Hockey, NHL
5 p.m.: Las Vegas at St. Louis TNT/truTV
7:30 p.m.: Seattle at Vancouver ESPN+
Hockey, World Junior Championship
11 a.m.: Latvia U20 at Sweden U20 NHL Network
3 p.m.: Finland U20 at USA U20 NHL Network
5:30 p.m.: Slovakia U20 at Canada U20 NHL Network
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Vancouver at Spokane Victory+
Friday’s Radio Highlights
Basketball, college men
6 p.m.: LMU at Washington State 920-AM / 100.7-FM
Football, college
1:30 p.m.: Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati 700-AM / 105.3-FM
5 p.m.: Mayo Bowl: Wake Forest vs. Miss. State 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Basketball, college men
8 a.m.: Virginia at NC State ESPN2
9 a.m.: Kentucky at Alabama ESPN
9 a.m.: VCU at Duquesne USA
9 a.m.: UTSA at Temple ESPNU
9 a.m.: Villanova at Butler TNT
9 a.m.: Providence at St. John’s Fox 28
9 a.m.: Clemson at Pittsburgh KSKN
9 a.m.: Northeastern at Campbell CBS Sports
10 a.m.: Oklahoma State at Texas Tech ESPN2
10:30 a.m.: BYU at Kansas State CBS
11 a.m.: Houston at Cincinnati Fox 28
11 a.m.: Vanderbilt at South Carolina ESPNU
11 a.m.: Kansas at UCF NBC Sports
11 a.m.: La Salle at George Washington USA
11 a.m.: Dayton at Loyola Chicago CBS Sports
11 a.m.: Baylor at TCU TNT
11 a.m.: Xavier at DePaul FS1
11:15 a.m.: North Carolina at SMU KSKN
Noon: Tennessee at Arkansas ESPN2
12:45 p.m.: Duke at Florida State CBS
1 p.m.: Arizona at Utah NBC Sports
1 p.m.: Rhode Island at George Mason USA
1 p.m.: Oral Roberts at North Dakota State CBS Sports
1 p.m.: LSU at Texas A&M ESPNU
2 p.m.: Colorado at Arizona State ESPN2
2 p.m.: Eastern Washington at Idaho SWX
3 p.m.: Davidson at Saint Joseph’s CBS Sports
3 p.m.: Wichita State at Charlotte ESPNU
5 p.m.: Purdue at Wisconsin Fox 28
5 p.m.: Wyoming at New Mexico CBS Sports
7 p.m.: Boise State at San Diego State CBS Sports
Basketball, college women
9 a.m.: Seton Hall at UConn FS1
2 p.m.: Idaho at Eastern Washington ESPN+
Basketball, NBA
2 p.m.: Minnesota at Miami NBA TV
4:30 p.m.: Philadelphia at New York NBA TV
7:30 p.m.: Boston at L.A. Clippers NBA TV
Football, NFL
1:30 p.m.: Carolina at Tampa Bay ABC/ESPN
5 p.m.: Seattle at San Francisco ABC/ESPN
Hockey, NHL
9 a.m.: Pittsburgh at Detroit ABC
4 p.m.: Toronto at New York Islanders NHL Network
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Penticton at Spokane Victory+
Horse racing
1 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, NLL
7 p.m.: Calgary at San Diego ESPNU
Soccer, EPL
7 a.m.: West Ham at Wolverhampton NBC Sports
9:30 a.m.: Arsenal at AFC Bournemouth KHQ
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Eastern Washington at Idaho 700-AM / 105.3-FM
Football, NFL
1:30 p.m.: Carolina at Tampa Bay 92.5-FM
5 p.m.: Seattle at San Francisco 94.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Basketball, college men
9 a.m.: Richmond at Fordham USA
10 a.m.: FAU at Tulane ESPN2
10 a.m.: UAB at South Florida ESPNU
11 a.m.: Marquette at UConn NBC
2 p.m.: Bradley at Murray State ESPN2
4:30 p.m.: Washington State vs. Oregon State at the Arena ESPN+
5 p.m.: Washington at Indiana Big Ten Network
6 p.m.: Loyola Marymount at Gonzaga Fox 28/SWX
Basketball, college women
9 a.m.: George Mason at VCU CBS Sports
10 a.m.: Stanford at North Carolina ESPN
11 a.m.: Cal at NC State KSKN
Noon: Ole Miss at Texas ESPN2
Noon: Baylor at Iowa State ESPN
Noon: Gonzaga at Santa Clara ESPN+
1 p.m.: Washington State at Seattle U ESPN+
2 p.m.: LSU at Vanderbilt ESPN
Football, college
5 p.m.: Division III championship: Wisconsin-River Falls vs. North Central College ESPN
Football, NFL
10 a.m.: Indianapolis at Houston CBS
10 a.m.: Dallas at New York Giants Fox 28
1:25 p.m.: Los Angeles Chargers at Denver CBS
1:25 p.m.: Detroit at Chicago Fox 28
5:20 p.m.: Baltimore at Pittsburgh NBC
Hockey, World Junior Championships
1:30 p.m.: Semifinal: TBD vs. TBD NHL Network
5:30 p.m.: Semifinal: TBD vs. TBD NHL Network
Horse racing
11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, club men
7 a.m.: EFL Championship: Wrexham at Derby County CBS Sports
9:30 a.m.: EPL: Chelsea at Manchester City NBC Sports
Speed skating
1 p.m.: U.S. Olympic Trials NBC
Sunday’s Radio Highlights
Basketball, college men
4:30 p.m.: Washington State vs. Oregon State at the Arena 920-AM / 100.7-FM
Football, NFL
5:20 p.m.: Baltimore at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change