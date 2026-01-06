The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Furman at Chattanooga CBS Sports

4 p.m.: Saint Louis at VCU CBS Sports

4 p.m.: Xavier at Marquette FS1

4 p.m.: Miami at Wake Forest ESPNU

4 p.m.: Missouri at Kentucky ESPN2

5:30 p.m.: Washington at Purdue Big Ten

6 p.m.: Kansas State at Arizona FS1

6 p.m.: Alabama at Vanderbilt ESPN2

6 p.m.: SMU at Clemson ESPNU

6 p.m.: Davidson at Loyola Chicago CBS Sports

8 p.m.: Grand Canyon at Boise State FS1

Basketball, college women

4:30 p.m.: St. John’s at Connecticut truTV

Basketball, NBA

4 p.m.: Denver at Boston ESPN

6:30 p.m.: L.A. Lakers at San Antonio ESPN

Hockey, NHL

4 p.m.: Dallas at Washington TNT

6:30 p.m.: St. Louis at Chicago TNT

Soccer, men

11 a.m.: Super Cup semifinal: Barcelona vs. Athletic Club ESPN2

12:15 p.m.: EPL: Manchester United at Burnley USA

Wednesday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change