On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
9 a.m.: IMSA SportsCar Championship NBC
Basketball, college men
10 a.m.: FAU at USF ESPN2
Noon: Oregon at Washington Peacock
Basketball, college women
9 a.m.: VCU at Davidson CBS Sports
10 a.m.: Kansas State at Kansas FS1
11 a.m.: Richmond at George Mason ESPNU
11 a.m.: Rhode Island at Dayton CBS Sports
11 a.m.: Syracuse at North Carolina KSKN
Noon: Vanderbilt at South Carolina ESPN
1 p.m.: Bowling Green at UMass CBS Sports
Basketball, NBA G League
1 p.m.: Austin Spurs at Valley Suns NBA TV
Basketball, Unrivaled
10 a.m.: Mist at Vinyl truTV
11:15 a.m.: Rose at Phantom truTV
Football, NFL playoffs
Noon: AFC championship: New England at Denver CBS
3:30 p.m.: NFC championship: L.A. Rams at Seattle Fox 28
Golf
1 p.m.: PGA: The American Express Golf
Gymnastics, college
2 p.m.: Utah at Iowa State ESPN
Hockey, NHL
10:30 a.m.: Colorado at Toronto NHL Network
Noon: New Jersey at Seattle KSKN
4 p.m.: Florida at Chicago NHL Network
Horse racing
Noon: America’s Day at the Races FS1
Soccer, club men
6 a.m.: EPL: Crystal Palace at Chelsea USA
7 a.m.: Scottish Premiership: Celtic at Hearts CBS Sports
Tennis
4 p.m.: Australian Open ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Football, NFL playoffs
Noon: AFC: New England at Denver 700-AM / 92.5-FM
3:30 p.m.: NFC: L.A. Rams at Seattle 700-AM / 94.5-FM
All events subject to change