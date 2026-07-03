The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: IndyCar: Indy 200 practice/qualifying FS1

10 a.m.: Indy NXT: Grand Prix at Mid-Ohio FS1

Noon: NASCAR Cup Series: eero 400 qualifying truTV

2:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Cuervo 300 KSKN

Baseball, MLB

8:05 a.m.: Pittsburgh at Washington MLBN

1:05 p.m.: Detroit at Texas MLBN

1:10 p.m.: Toronto at Seattle SEAM

5:10 p.m.: St. Louis at Chicago Cubs Fox 28

6:40 p.m.: Boston at L.A. Angels or Milwaukee at Arizona MLBN

Baseball, youth

9 a.m.: Ripken National Championships CBSSN

4 p.m.: Ripken Nationals continued CBSSN

Basketball, NBA Summer League

Noon: Oklahoma City vs. Memphis ESPNU

2 p.m.: Atlanta vs. Utah ESPNU

Basketball, WNBA

10 a.m.: Golden State at Atlanta CBS

Boxing

4 p.m.: Mason vs. Bell TNT / truTV

Golf

4 a.m.: DP World Tour: BMW International Open Golf

10 a.m.: PGA: John Deere Classic Golf

Noon: John Deere Classic continued CBS

Horse racing

1 p.m.: Saratoga Live FS1

4:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, NWSL

3:30 p.m.: Seattle at North Carolina ION

5:45 p.m.: Gotham at San Diego ION

Soccer, USL League One

4:30 p.m.: Spokane at Fort Wayne ESPN+

Soccer, World Cup

10 a.m.: Canada vs. Morocco Fox 28

2 p.m.: France vs. Paraguay Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

1:30 p.m.: Texas at Chicago CBSSN

4 p.m.: Portland at Oklahoma City ESPN

6 p.m.: Carolina at Utah CBSSN

Tennis

3 a.m.: Wimbledon ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Toronto at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

All events subject to change