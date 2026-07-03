On the air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: IndyCar: Indy 200 practice/qualifying FS1
10 a.m.: Indy NXT: Grand Prix at Mid-Ohio FS1
Noon: NASCAR Cup Series: eero 400 qualifying truTV
2:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Cuervo 300 KSKN
Baseball, MLB
8:05 a.m.: Pittsburgh at Washington MLBN
1:05 p.m.: Detroit at Texas MLBN
1:10 p.m.: Toronto at Seattle SEAM
5:10 p.m.: St. Louis at Chicago Cubs Fox 28
6:40 p.m.: Boston at L.A. Angels or Milwaukee at Arizona MLBN
Baseball, youth
9 a.m.: Ripken National Championships CBSSN
4 p.m.: Ripken Nationals continued CBSSN
Basketball, NBA Summer League
Noon: Oklahoma City vs. Memphis ESPNU
2 p.m.: Atlanta vs. Utah ESPNU
Basketball, WNBA
10 a.m.: Golden State at Atlanta CBS
Boxing
4 p.m.: Mason vs. Bell TNT / truTV
Golf
4 a.m.: DP World Tour: BMW International Open Golf
10 a.m.: PGA: John Deere Classic Golf
Noon: John Deere Classic continued CBS
Horse racing
1 p.m.: Saratoga Live FS1
4:30 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, NWSL
3:30 p.m.: Seattle at North Carolina ION
5:45 p.m.: Gotham at San Diego ION
Soccer, USL League One
4:30 p.m.: Spokane at Fort Wayne ESPN+
Soccer, World Cup
10 a.m.: Canada vs. Morocco Fox 28
2 p.m.: France vs. Paraguay Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
1:30 p.m.: Texas at Chicago CBSSN
4 p.m.: Portland at Oklahoma City ESPN
6 p.m.: Carolina at Utah CBSSN
Tennis
3 a.m.: Wimbledon ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Toronto at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
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