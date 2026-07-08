On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: N.Y. Yankees at Tampa Bay or Atlanta at Pittsburgh MLB
3:40 p.m.: Seattle at Miami SEAM
4 p.m.: Philadelphia at Cincinnati MLB
7 p.m.: Arizona at San Diego MLB
Basketball, NBA Summer League
12:30 p.m.: Minnesota vs. New Orleans Prime Video
1:30 p.m.: San Antonio vs. Atlanta ESPN2
2:30 p.m.: Detroit vs. Philadelphia Prime Video
4 p.m.: Golden State vs. Dallas ESPN
4:30 p.m.: Charlotte vs. Orlando Prime Video
6 p.m.: Utah vs. Washington ESPN
8 p.m.: Sacramento vs. L.A. Clippers ESPN
Basketball, WNBA
5 p.m.: Seattle at Atlanta Prime Video
7 p.m.: Indiana at Phoenix Prime Video
Golf
3 a.m.: LPGA: Amundi Evian Championship Golf
11 a.m.: Champions: Kaulig Companies Championship Golf
1 p.m.: PGA: ISCO Championship Golf
Soccer, men, FIFA World Cup
1 p.m.: Quarterfinal: France vs. Morocco Fox 28
Tennis
3 a.m.: Wimbledon ESPN
5 a.m.: Wimbledon ESPN
10 a.m.: Wimbledon ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Seattle at Miami 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
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