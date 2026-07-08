The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
76°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10 a.m.: N.Y. Yankees at Tampa Bay or Atlanta at Pittsburgh MLB

3:40 p.m.: Seattle at Miami SEAM

4 p.m.: Philadelphia at Cincinnati MLB

7 p.m.: Arizona at San Diego MLB

Basketball, NBA Summer League

12:30 p.m.: Minnesota vs. New Orleans Prime Video

1:30 p.m.: San Antonio vs. Atlanta ESPN2

2:30 p.m.: Detroit vs. Philadelphia Prime Video

4 p.m.: Golden State vs. Dallas ESPN

4:30 p.m.: Charlotte vs. Orlando Prime Video

6 p.m.: Utah vs. Washington ESPN

8 p.m.: Sacramento vs. L.A. Clippers ESPN

Basketball, WNBA

5 p.m.: Seattle at Atlanta Prime Video

7 p.m.: Indiana at Phoenix Prime Video

Golf

3 a.m.: LPGA: Amundi Evian Championship Golf

11 a.m.: Champions: Kaulig Companies Championship Golf

1 p.m.: PGA: ISCO Championship Golf

Soccer, men, FIFA World Cup

1 p.m.: Quarterfinal: France vs. Morocco Fox 28

Tennis

3 a.m.: Wimbledon ESPN

5 a.m.: Wimbledon ESPN

10 a.m.: Wimbledon ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Seattle at Miami 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change