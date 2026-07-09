On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay SEAM
6:40 p.m.: Toronto at San Diego or Colorado at San Fran. MLBN
Basketball, NBA Summer League
1:30 p.m.: Cleveland vs. Indiana ESPN2
3:30 p.m.: Houston vs. Denver ESPN2
6 p.m.: Boston vs. Toronto ESPN
8 p.m.: Portland vs. Phoenix ESPNU
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Dallas at Toronto ION
7 p.m.: Chicago at Los Angeles ION
Golf
8 a.m.: DP World Tour: Scottish Open Golf
11 a.m.: PGA Champions: Kaulig Companies Championship Golf
1 p.m.: PGA: ISCO Championship Golf
Horse racing
3 p.m.: Saratoga Live FS1
Lacrosse, PLL
6 p.m.: Utah at New York ESPN2
Soccer, World Cup
Noon: Spain vs. Belgium Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Carolina at Texas ESPNU
6 p.m.: Chicago at Portland CBSSN
Tennis
5:30 a.m.: Wimbledon ESPN
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing, NASCAR
10 a.m.: Truck Series: LiUNA 150 FS1
1:30 p.m.: Cup Series: Quaker State 400 qualifying truTV
4 p.m.: O’Reilly Series: Focused Health 250 KSKN
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay SEAM
1:10 p.m.: Boston at N.Y. Mets FS1
4:15 p.m.: Atlanta at St. Louis MLBN
6:10 p.m.: Arizona at L.A. Dodgers MLBN
Basketball, high school girls
9 a.m.: Run 4 Roses Classic ESPN2
Basketball, NBA Summer League
1 p.m.: New Orleans vs. Charlotte ESPN
3 p.m.: New York vs. San Antonio ESPN
5 p.m.: Atlanta vs. Brooklyn ESPN
7 p.m.: L.A. Lakers vs. Dallas ESPN
Basketball, WNBA
10 a.m.: New York at Minnesota ABC
1 p.m.: Portland at Atlanta CBS
Football, CFL
4 p.m.: Calgary at Montreal CBSSN
Golf
11:30 a.m.: American Century Championship NBC
Horse racing
5 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, NWSL
3:30 p.m.: Washington at North Carolina ION
5:45 p.m.: Angel City at San Diego ION
Soccer, USL Cup
Noon: Spokane at Oakland ESPN+
Soccer, World Cup
2 p.m.: Norway vs. England Fox 28
6 p.m.: Argentina vs. Switzerland Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
11 a.m.: Carolina at Texas ESPN
2 p.m.: Chicago at Portland CBSSN
Tennis
5 a.m.: Wimbledon ESPN
8 a.m.: Wimbledon continued ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5:05 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
5 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Germany FS1
4 p.m.: NASCAR Cup Series: Quaker State 400 TNT / truTV
Baseball, MLB
10:40 a.m.: Seattle at Tampa Bay SEAM
1:10 p.m.: Toronto at San Diego MLBN
Basketball, NBA Summer League
Noon: Phoenix vs. New Orleans ESPN2
2 p.m.: Charlotte vs. Boston ESPN2
4 p.m.: Orlando vs. Portland ESPNU
6 p.m.: San Antonio vs. Milwaukee ESPN
Basketball, WNBA
Noon: New York at Toronto NBA TV
4 p.m.: Chicago at Dallas ESPN
6 p.m.: Indiana at Las Vegas NBC
Football, CFL
4 p.m.: Hamilton at Saskatchewan CBSSN
Golf
1 a.m.: LPGA: Amundi Evian Championship Golf
11:30 a.m.: American Century Championship NBC
Horse racing
10 a.m.: Saratoga Live FS1
Soccer, NWSL
1 p.m.: Portland at Seattle ESPN
Tennis
5 a.m.: Wimbledon ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
10:40 a.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM
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