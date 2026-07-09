The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Friday’s TV Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay SEAM

6:40 p.m.: Toronto at San Diego or Colorado at San Fran. MLBN

Basketball, NBA Summer League

1:30 p.m.: Cleveland vs. Indiana ESPN2

3:30 p.m.: Houston vs. Denver ESPN2

6 p.m.: Boston vs. Toronto ESPN

8 p.m.: Portland vs. Phoenix ESPNU

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Dallas at Toronto ION

7 p.m.: Chicago at Los Angeles ION

Golf

8 a.m.: DP World Tour: Scottish Open Golf

11 a.m.: PGA Champions: Kaulig Companies Championship Golf

1 p.m.: PGA: ISCO Championship Golf

Horse racing

3 p.m.: Saratoga Live FS1

Lacrosse, PLL

6 p.m.: Utah at New York ESPN2

Soccer, World Cup

Noon: Spain vs. Belgium Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Carolina at Texas ESPNU

6 p.m.: Chicago at Portland CBSSN

Tennis

5:30 a.m.: Wimbledon ESPN

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing, NASCAR

10 a.m.: Truck Series: LiUNA 150 FS1

1:30 p.m.: Cup Series: Quaker State 400 qualifying truTV

4 p.m.: O’Reilly Series: Focused Health 250 KSKN

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay SEAM

1:10 p.m.: Boston at N.Y. Mets FS1

4:15 p.m.: Atlanta at St. Louis MLBN

6:10 p.m.: Arizona at L.A. Dodgers MLBN

Basketball, high school girls

9 a.m.: Run 4 Roses Classic ESPN2

Basketball, NBA Summer League

1 p.m.: New Orleans vs. Charlotte ESPN

3 p.m.: New York vs. San Antonio ESPN

5 p.m.: Atlanta vs. Brooklyn ESPN

7 p.m.: L.A. Lakers vs. Dallas ESPN

Basketball, WNBA

10 a.m.: New York at Minnesota ABC

1 p.m.: Portland at Atlanta CBS

Football, CFL

4 p.m.: Calgary at Montreal CBSSN

Golf

11:30 a.m.: American Century Championship NBC

Horse racing

5 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, NWSL

3:30 p.m.: Washington at North Carolina ION

5:45 p.m.: Angel City at San Diego ION

Soccer, USL Cup

Noon: Spokane at Oakland ESPN+

Soccer, World Cup

2 p.m.: Norway vs. England Fox 28

6 p.m.: Argentina vs. Switzerland Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

11 a.m.: Carolina at Texas ESPN

2 p.m.: Chicago at Portland CBSSN

Tennis

5 a.m.: Wimbledon ESPN

8 a.m.: Wimbledon continued ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5:05 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

5 a.m.: MotoGP: Grand Prix of Germany FS1

4 p.m.: NASCAR Cup Series: Quaker State 400 TNT / truTV

Baseball, MLB

10:40 a.m.: Seattle at Tampa Bay SEAM

1:10 p.m.: Toronto at San Diego MLBN

Basketball, NBA Summer League

Noon: Phoenix vs. New Orleans ESPN2

2 p.m.: Charlotte vs. Boston ESPN2

4 p.m.: Orlando vs. Portland ESPNU

6 p.m.: San Antonio vs. Milwaukee ESPN

Basketball, WNBA

Noon: New York at Toronto NBA TV

4 p.m.: Chicago at Dallas ESPN

6 p.m.: Indiana at Las Vegas NBC

Football, CFL

4 p.m.: Hamilton at Saskatchewan CBSSN

Golf

1 a.m.: LPGA: Amundi Evian Championship Golf

11:30 a.m.: American Century Championship NBC

Horse racing

10 a.m.: Saratoga Live FS1

Soccer, NWSL

1 p.m.: Portland at Seattle ESPN

Tennis

5 a.m.: Wimbledon ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

10:40 a.m.: Seattle at Tampa Bay 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Eugene 103.5-FM

All events subject to change