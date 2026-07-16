The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Friday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Tampa Bay at Boston MLBN

4:05 p.m.: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees MLBN

6:40 p.m.: St. Louis at Arizona MLBN

7:10 p.m.: San Francisco at Seattle SEAM

Basketball, high school

10:30 a.m.: Palmetto Road Championships NBA TV

Basketball, NBA Summer League

4 p.m.: Chicago vs. Cleveland ESPN

6 p.m.: Detroit vs. Miami ESPN

8 p.m.: Minnesota vs. L.A. Clippers ESPN

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Seattle at Indiana ION

7 p.m.: Connecticut at Phoenix ION

Golf

5 a.m.: British Open Peacock

9:30 a.m.: PGA: Corales Championship Golf

3 p.m.: Corales Championship continued Golf

Horse racing

5 p.m.: Del Mar Opening Day FS1

Soccer, MLS

5:10 p.m.: Atlanta at Nashville Fox 28

7:25 p.m.: L.A. FC at L.A. Galaxy Fox 28

Soccer, USL League One

6:30 p.m.: Portland (Maine) at Boise CBSSN

Softball, Athletes Unlimited

5 p.m.: Texas at Portland ESPN2

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: San Francisco at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Everett at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: IndyCar: Music City Grand Prix practice FS1

9:30 a.m.: NASCAR Truck Series: Faith Fest 250 FS1

Noon: Music City Grand Prix qualifying Fox 28

2 p.m.: NASCAR Cup Series: Window World 450 practice truTV

3 p.m.: Music City Grand Prix practice FS1

Baseball, MLB

11:20 a.m.: Minnesota at Chicago Cubs MLBN

1:10 p.m.: Texas at Atlanta or Miami at Milwaukee MLBN

5:05 p.m.: San Francisco at Seattle Fox 28

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Everett at Spokane SWX

Basketball, The Basketball Tournament

9 a.m.: The Ville vs. La Familia Fox 28

Basketball, high school

6 a.m.: Nike EYBL Peach Jam NBA TV

Basketball, NBA Summer League

2 p.m.: Teams TBD ESPN

4 p.m.: Teams TBD ESPN

6 p.m.: Teams TBD ESPN

Basketball, WNBA

5 p.m.: New York at Indiana CBS

Combat sports

2 p.m.: UFC Fight Night prelims Paramount+

5 p.m.: UFC Fight Night (du Plessis vs. Usman) Paramount+

5 p.m.: Professional Fighters League ESPN2

Football, CFL

1 p.m.: Montreal at Calgary CBSSN

4:30 p.m.: Toronto at Hamilton CBSSN

Golf

2 a.m.: British Open USA / Golf

4 a.m.: British Open continued NBC

9 a.m.: PGA: Corales Championship Golf

10 a.m.: British Open continued NBC

Horse racing

11 a.m.: Saratoga Saturday Fox 28

Noon: Saratoga Live FS1

2 p.m.: Breeders’ Cup Challenge Series NBC

3 p.m.: Saratoga Live NBC

Lacrosse, PLL

11 a.m.: Carolina at Denver ABC

Rugby, World Rugby U20 Championship

7 a.m.: England at New Zealand CBSSN

9:30 a.m.: South Africa at France CBSSN

Soccer, NWSL

9 a.m.: Seattle at Gotham ABC

11 a.m.: Portland at Denver CBS

1 p.m.: North Carolina at Bay CBS

3:30 p.m.: Angel City at Chicago ION

5:45 p.m.: Orlando at Utah ION

Soccer, USL League One

4 p.m.: Spokane at Richmond ESPN+

Soccer, World Cup

2 p.m.: France vs. England Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

11 a.m.: Utah at Chicago ESPN

1 p.m.: Oklahoma City at Carolina ESPN2

7 p.m.: Texas at Portland CBSSN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

5:05 p.m.: San Francisco at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Everett at Spokane 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

9 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

10 a.m.: Indy NXT: Music City Grand Prix FS1

2:30 p.m.: IndyCar: Music City Grand Prix Fox 28

4 p.m.: NASCAR Cup Series: Window World 450 TNT / truTV

Baseball, MLB

1:10 p.m.: San Francisco at Seattle SEAM

1:10 p.m.: St. Louis at Arizona or Detroit at L.A. Angels MLBN

4:20 p.m.: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees NBC

Basketball, BIG3

11 a.m.: Week 5 CBS

Basketball, NBA Summer League

1:30 p.m.: Teams TBD ESPN

3:30 p.m.: Teams TBD ESPN2

6 p.m.: Teams TBD ESPN

Basketball, WNBA

10 a.m.: Los Angeles at Dallas ABC

1 p.m.: Chicago at Atlanta CBS

4 p.m.: Connecticut at Phoenix ESPN

Cycling, Tour de France

Noon: Stage 15 NBC

Football, CFL

4 p.m.: Winnipeg at Ottawa CBSSN

Golf

1 a.m.: British Open USA / Golf

4 a.m.: British Open continued NBC

8:30 a.m.: British Open continued NBC

1 p.m.: PGA: Corales Championship Golf

7 p.m.: World Long Drive ESPN2

Horse racing

11 a.m.: Saratoga Live FS1

Lacrosse, PLL

Noon: New York at Boston ABC

Soccer, World Cup

Noon: Spain vs. Argentina Fox 28

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

1:10 p.m.: San Francisco at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Everett at Spokane 103.5-FM

All events subject to change