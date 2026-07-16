On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Tampa Bay at Boston MLBN
4:05 p.m.: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees MLBN
6:40 p.m.: St. Louis at Arizona MLBN
7:10 p.m.: San Francisco at Seattle SEAM
Basketball, high school
10:30 a.m.: Palmetto Road Championships NBA TV
Basketball, NBA Summer League
4 p.m.: Chicago vs. Cleveland ESPN
6 p.m.: Detroit vs. Miami ESPN
8 p.m.: Minnesota vs. L.A. Clippers ESPN
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Seattle at Indiana ION
7 p.m.: Connecticut at Phoenix ION
Golf
5 a.m.: British Open Peacock
9:30 a.m.: PGA: Corales Championship Golf
3 p.m.: Corales Championship continued Golf
Horse racing
5 p.m.: Del Mar Opening Day FS1
Soccer, MLS
5:10 p.m.: Atlanta at Nashville Fox 28
7:25 p.m.: L.A. FC at L.A. Galaxy Fox 28
Soccer, USL League One
6:30 p.m.: Portland (Maine) at Boise CBSSN
Softball, Athletes Unlimited
5 p.m.: Texas at Portland ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: San Francisco at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Everett at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: IndyCar: Music City Grand Prix practice FS1
9:30 a.m.: NASCAR Truck Series: Faith Fest 250 FS1
Noon: Music City Grand Prix qualifying Fox 28
2 p.m.: NASCAR Cup Series: Window World 450 practice truTV
3 p.m.: Music City Grand Prix practice FS1
Baseball, MLB
11:20 a.m.: Minnesota at Chicago Cubs MLBN
1:10 p.m.: Texas at Atlanta or Miami at Milwaukee MLBN
5:05 p.m.: San Francisco at Seattle Fox 28
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Everett at Spokane SWX
Basketball, The Basketball Tournament
9 a.m.: The Ville vs. La Familia Fox 28
Basketball, high school
6 a.m.: Nike EYBL Peach Jam NBA TV
Basketball, NBA Summer League
2 p.m.: Teams TBD ESPN
4 p.m.: Teams TBD ESPN
6 p.m.: Teams TBD ESPN
Basketball, WNBA
5 p.m.: New York at Indiana CBS
Combat sports
2 p.m.: UFC Fight Night prelims Paramount+
5 p.m.: UFC Fight Night (du Plessis vs. Usman) Paramount+
5 p.m.: Professional Fighters League ESPN2
Football, CFL
1 p.m.: Montreal at Calgary CBSSN
4:30 p.m.: Toronto at Hamilton CBSSN
Golf
2 a.m.: British Open USA / Golf
4 a.m.: British Open continued NBC
9 a.m.: PGA: Corales Championship Golf
10 a.m.: British Open continued NBC
Horse racing
11 a.m.: Saratoga Saturday Fox 28
Noon: Saratoga Live FS1
2 p.m.: Breeders’ Cup Challenge Series NBC
3 p.m.: Saratoga Live NBC
Lacrosse, PLL
11 a.m.: Carolina at Denver ABC
Rugby, World Rugby U20 Championship
7 a.m.: England at New Zealand CBSSN
9:30 a.m.: South Africa at France CBSSN
Soccer, NWSL
9 a.m.: Seattle at Gotham ABC
11 a.m.: Portland at Denver CBS
1 p.m.: North Carolina at Bay CBS
3:30 p.m.: Angel City at Chicago ION
5:45 p.m.: Orlando at Utah ION
Soccer, USL League One
4 p.m.: Spokane at Richmond ESPN+
Soccer, World Cup
2 p.m.: France vs. England Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
11 a.m.: Utah at Chicago ESPN
1 p.m.: Oklahoma City at Carolina ESPN2
7 p.m.: Texas at Portland CBSSN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:05 p.m.: San Francisco at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Everett at Spokane 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
9 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
10 a.m.: Indy NXT: Music City Grand Prix FS1
2:30 p.m.: IndyCar: Music City Grand Prix Fox 28
4 p.m.: NASCAR Cup Series: Window World 450 TNT / truTV
Baseball, MLB
1:10 p.m.: San Francisco at Seattle SEAM
1:10 p.m.: St. Louis at Arizona or Detroit at L.A. Angels MLBN
4:20 p.m.: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees NBC
Basketball, BIG3
11 a.m.: Week 5 CBS
Basketball, NBA Summer League
1:30 p.m.: Teams TBD ESPN
3:30 p.m.: Teams TBD ESPN2
6 p.m.: Teams TBD ESPN
Basketball, WNBA
10 a.m.: Los Angeles at Dallas ABC
1 p.m.: Chicago at Atlanta CBS
4 p.m.: Connecticut at Phoenix ESPN
Cycling, Tour de France
Noon: Stage 15 NBC
Football, CFL
4 p.m.: Winnipeg at Ottawa CBSSN
Golf
1 a.m.: British Open USA / Golf
4 a.m.: British Open continued NBC
8:30 a.m.: British Open continued NBC
1 p.m.: PGA: Corales Championship Golf
7 p.m.: World Long Drive ESPN2
Horse racing
11 a.m.: Saratoga Live FS1
Lacrosse, PLL
Noon: New York at Boston ABC
Soccer, World Cup
Noon: Spain vs. Argentina Fox 28
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: San Francisco at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Everett at Spokane 103.5-FM
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