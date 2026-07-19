The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Monday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports

Baseball, MLB

4:10 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia ESPN

6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle SEAM

7:10 p.m.: St. Louis at L.A. Angels ESPN

Basketball, TBT

4 p.m.: La Familia vs. the Ville FS1

6 p.m.: The Enchantment vs. AfterShocks FS1

Basketball, WNBA

7 p.m.: Minnesota at Seattle USA

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Carolina at Oklahoma City ESPN2

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change