On the air
Monday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports
Baseball, MLB
4:10 p.m.: L.A. Dodgers at Philadelphia ESPN
6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle SEAM
7:10 p.m.: St. Louis at L.A. Angels ESPN
Basketball, TBT
4 p.m.: La Familia vs. the Ville FS1
6 p.m.: The Enchantment vs. AfterShocks FS1
Basketball, WNBA
7 p.m.: Minnesota at Seattle USA
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Carolina at Oklahoma City ESPN2
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Cincinnati at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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