On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
4:45 p.m.: Chi. Cubs at St. Louis TBS
6:45 p.m.: Milwaukee at San Francisco MLB Network
7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers SEAM
Basketball, WNBA
6:30 p.m.: Indiana at Seattle ESPN
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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