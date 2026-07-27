The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

4:45 p.m.: Chi. Cubs at St. Louis TBS

6:45 p.m.: Milwaukee at San Francisco MLB Network

7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers SEAM

Basketball, WNBA

6:30 p.m.: Indiana at Seattle ESPN

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change