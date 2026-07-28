On the air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10:10 a.m.: Atlanta at N.Y. Mets MLB Network
12:45 p.m.: Milwaukee at San Francisco MLB Network
4:40 p.m.: N.Y. Yankees at Chi. White Sox MLB Network
7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers SEAM
Basketball, WNBA
5 p.m.: Atlanta at Dallas USA
7 p.m.: Golden State at Phoenix USA
Basketball, TBT
4 p.m.: La Familia vs. JHX Hoops FS1
Soccer, men’s club
4:30 p.m.: Friendly: Liverpool vs. Wrexham ESPN
Soccer, women’s club
5 p.m.: NWSL: Kansas City at Louisville CBS Sports
7 p.m.: Bay at Gotham CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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