The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10:10 a.m.: Atlanta at N.Y. Mets MLB Network

12:45 p.m.: Milwaukee at San Francisco MLB Network

4:40 p.m.: N.Y. Yankees at Chi. White Sox MLB Network

7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers SEAM

Basketball, WNBA

5 p.m.: Atlanta at Dallas USA

7 p.m.: Golden State at Phoenix USA

Basketball, TBT

4 p.m.: La Familia vs. JHX Hoops FS1

Soccer, men’s club

4:30 p.m.: Friendly: Liverpool vs. Wrexham ESPN

Soccer, women’s club

5 p.m.: NWSL: Kansas City at Louisville CBS Sports

7 p.m.: Bay at Gotham CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Spokane at Vancouver 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change