On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: N.Y. Yankees at Chi. White Sox or Kansas City at Minn. MLB
4 p.m.: Washington at Atlanta ESPN
7 p.m.: San Francisco at San Diego MLB
7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers SEAM
Basketball, TBT
4 p.m.: Davis Steel vs. The Mecca FS1
Basketball, WNBA
5 p.m.: Minnesota at Toronto Prime Video
7 p.m.: New York at Las Vegas Prime Video
Golf
1 a.m.: LPGA: Women’s British Open Golf
Noon: PGA: Rocket Classic Golf
3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship Golf
Soccer, men
4:30 p.m.: Friendly: Sunderland vs. Leeds United ESPN2
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Vancouver 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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