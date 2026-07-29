The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: N.Y. Yankees at Chi. White Sox or Kansas City at Minn. MLB

4 p.m.: Washington at Atlanta ESPN

7 p.m.: San Francisco at San Diego MLB

7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers SEAM

Basketball, TBT

4 p.m.: Davis Steel vs. The Mecca FS1

Basketball, WNBA

5 p.m.: Minnesota at Toronto Prime Video

7 p.m.: New York at Las Vegas Prime Video

Golf

1 a.m.: LPGA: Women’s British Open Golf

Noon: PGA: Rocket Classic Golf

3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship Golf

Soccer, men

4:30 p.m.: Friendly: Sunderland vs. Leeds United ESPN2

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Seattle at L.A. Dodgers 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Spokane at Vancouver 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change