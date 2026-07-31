The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Saturday’s TV Highlights

Baseball, Banana Ball

5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters … ESPN

Baseball, High school

7 p.m.: Connie Mack World Series … CBSSN

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … FS1

4:15 p.m.: N.Y. Yankees at Chi. Cubs … Fox 28

6:35 p.m.: Milwaukee at L.A. Angels … MLBN

Basketball, High school

10 a.m.: ABCD Camp … NBA TV

6 p.m.: ABCD Camp … NBA TV

Basketball, WNBA

10 a.m.: Las Vegas at Chicago … CBS

Noon: New York at Phoenix … ABC

Combat sports, UFC

7 a.m.: Fight Night: Prelims … Paramount+

10 a.m.: Fight Night: Main card (Medic vs. Rodriguez) … Paramount+

Football, CFL

4 p.m.: Saskatchewan at Edmonton … CBSSN

Golf

4 a.m.: LPGA: Women’s British Open … USA / Golf

6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational … Golf

9 a.m.: LPGA: Women’s British Open … NBC

10 a.m.: PGA: Rocket Classic … Golf

Noon: PGA: Rocket Classic … CBS

3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship … Golf

Horse racing

9:30 a.m.: Saratoga Live … FS1

Noon: Saratoga Saturday … Fox 28

Lacrosse, PLL

9:30 a.m.: Denver at Maryland … ABC

Soccer, club men

4:30 a.m.: Friendly: Inter at Manchester City … CBSSN

4 p.m.: USL League One: Spokane at Chattanooga … ESPN+

5 p.m.: USL Championship: Louisville at Tampa Bay … ESPN2

7:45 p.m.: MLS: Seattle at Portland … FS1

Soccer, club women

1 p.m.: NWSL: Chicago at Louisville … CBSSN

3:30 p.m.: NWSL: Angel City at Kansas City … ION

5:45 p.m.: NWSL: Seattle at Bay … ION

Swimming

11 a.m.: U.S. National Championships … NBC

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5:05 p.m.: Spokane at Vancouver … 1510-AM / 103.5-FM