On the Air
Saturday’s TV Highlights
Baseball, Banana Ball
5 p.m.: Party Animals vs. Texas Tailgaters … ESPN
Baseball, High school
7 p.m.: Connie Mack World Series … CBSSN
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … FS1
4:15 p.m.: N.Y. Yankees at Chi. Cubs … Fox 28
6:35 p.m.: Milwaukee at L.A. Angels … MLBN
Basketball, High school
10 a.m.: ABCD Camp … NBA TV
6 p.m.: ABCD Camp … NBA TV
Basketball, WNBA
10 a.m.: Las Vegas at Chicago … CBS
Noon: New York at Phoenix … ABC
Combat sports, UFC
7 a.m.: Fight Night: Prelims … Paramount+
10 a.m.: Fight Night: Main card (Medic vs. Rodriguez) … Paramount+
Football, CFL
4 p.m.: Saskatchewan at Edmonton … CBSSN
Golf
4 a.m.: LPGA: Women’s British Open … USA / Golf
6 a.m.: PGA Champions: Portugal Invitational … Golf
9 a.m.: LPGA: Women’s British Open … NBC
10 a.m.: PGA: Rocket Classic … Golf
Noon: PGA: Rocket Classic … CBS
3 p.m.: Korn Ferry: Utah Championship … Golf
Horse racing
9:30 a.m.: Saratoga Live … FS1
Noon: Saratoga Saturday … Fox 28
Lacrosse, PLL
9:30 a.m.: Denver at Maryland … ABC
Soccer, club men
4:30 a.m.: Friendly: Inter at Manchester City … CBSSN
4 p.m.: USL League One: Spokane at Chattanooga … ESPN+
5 p.m.: USL Championship: Louisville at Tampa Bay … ESPN2
7:45 p.m.: MLS: Seattle at Portland … FS1
Soccer, club women
1 p.m.: NWSL: Chicago at Louisville … CBSSN
3:30 p.m.: NWSL: Angel City at Kansas City … ION
5:45 p.m.: NWSL: Seattle at Bay … ION
Swimming
11 a.m.: U.S. National Championships … NBC
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Minnesota at Seattle … 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5:05 p.m.: Spokane at Vancouver … 1510-AM / 103.5-FM