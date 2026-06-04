On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
5 p.m.: NHRA New England Nationals qualifying FS1
Baseball, MLB
11:20 a.m.: San Francisco at Chi. Cubs MLBN
3:40 p.m.: Seattle at Detroit SEAM
3:40 p.m.: Chi. White Sox at Philadelphia MLBN
Baseball, NCAA Super Regionals
9 a.m.: Cal Poly at West Virginia ESPN2
Noon: USC at North Carolina ESPN2
2 p.m.: Little Rock at Troy ESPNU
5 p.m.: Ole Miss at Auburn ESPN2
Basketball, NBA Finals
5:30 p.m.: New York at San Antonio ABC
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Connecticut at Chicago ION
7 p.m.: Dallas at Los Angeles or Phoenix at Portland ION
Football, CFL
6 p.m.: Winnipeg at Calgary CBSSN
Golf
7 a.m.: LIV Golf Andalucia FS1
11 a.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA
11 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf
Horse racing
3 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Tennis
10 a.m.: French Open TNT / truTV
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
9:30 a.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 practice FS1
10:30 a.m.: NASCAR Truck Series: Solutions & Staffing 250 FS1
5 p.m.: Bommarito Group 500 practice FS1
Baseball, MLB
10:10 a.m.: Seattle at Detroit SEAM
1:10 p.m.: Chi. White Sox at Philadelphia or Pitt. at Atlanta MLBN
4:35 p.m.: Boston at N.Y. Yankees Fox 28
Baseball, NCAA Super Regionals
8 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN
9 a.m.: Cal Poly at West Virginia ESPN2
11 a.m.: USC at North Carolina ESPN
Noon: Little Rock at Troy ESPN2
2 p.m.: Ole Miss at Auburn ESPN
3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN2
5 p.m.: Oregon at Texas ESPN
6 p.m.: St. John’s at Alabama ESPN2
Basketball, WNBA
10 a.m.: Seattle at Minnesota ABC
Noon: Golden State at Las Vegas ABC
5 p.m.: Indiana at New York CBS
Football, CFL
4 p.m.: Edmonton at Ottawa CBSSN
Golf
9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf
11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS
11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf
2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA
4 p.m.: U.S. Women’s Open continued NBC
Hockey, Stanley Cup Final
5 p.m.: Carolina at Vegas ABC
Horse racing
Noon: Belmont Stakes coverage Fox 28
4 p.m.: Belmont Stakes Fox 28
Soccer, men
11:30 a.m.: Friendly: United States vs. Germany TNT / truTV
6 p.m.: USL Cup: Boise at Spokane ESPN+
Soccer, women’s friendly
2:30 p.m.: U.S. at Brazil TNT
Tennis
6 a.m.: French Open TNT / truTV
Track and field, professional
1 p.m.: Lone Star Grand Prix NBC
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
10:10 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
Noon: NHRA: New England Nationals Fox 28
Noon: NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400 Prime Video
1 p.m.: AMA Supercross: Hangtown Motocross Classic NBC
2:30 p.m.: Indy NXT: World Wide Technology Raceway FS1
6 p.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 Fox 28
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Chi. White Sox at Phila. or Baltimore at Tor. MLBN
10:40 a.m.: Seattle at Detroit SEAM
5:30 p.m.: San Francisco at Chicago Cubs NBC
Baseball, NCAA Super Regionals
TBD: Ole Miss at Auburn (if necessary) ESPN networks
TBD: USC at North Carolina (if necessary) ESPN networks
TBD: Cal Poly at West Virginia (if necessary) ESPN networks
TBD: Little Rock at Troy (if necessary) ESPN networks
9 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN
Noon: St. John’s at Alabama ESPN networks
3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN networks
6 p.m.: Oregon at Texas ESPN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Portland at Los Angeles NBA TV
Golf
9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf
11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS
11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf
2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open NBCHorse racing
9 a.m.: America’s Day at the Races … FS1
Tennis
6 a.m.: French Open TNT / truTV
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
10:40 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
All events subject to change