The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

5 p.m.: NHRA New England Nationals qualifying FS1

Baseball, MLB

11:20 a.m.: San Francisco at Chi. Cubs MLBN

3:40 p.m.: Seattle at Detroit SEAM

3:40 p.m.: Chi. White Sox at Philadelphia MLBN

Baseball, NCAA Super Regionals

9 a.m.: Cal Poly at West Virginia ESPN2

Noon: USC at North Carolina ESPN2

2 p.m.: Little Rock at Troy ESPNU

5 p.m.: Ole Miss at Auburn ESPN2

Basketball, NBA Finals

5:30 p.m.: New York at San Antonio ABC

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Connecticut at Chicago ION

7 p.m.: Dallas at Los Angeles or Phoenix at Portland ION

Football, CFL

6 p.m.: Winnipeg at Calgary CBSSN

Golf

7 a.m.: LIV Golf Andalucia FS1

11 a.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA

11 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf

Horse racing

3 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Tennis

10 a.m.: French Open TNT / truTV

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 practice FS1

10:30 a.m.: NASCAR Truck Series: Solutions & Staffing 250 FS1

5 p.m.: Bommarito Group 500 practice FS1

Baseball, MLB

10:10 a.m.: Seattle at Detroit SEAM

1:10 p.m.: Chi. White Sox at Philadelphia or Pitt. at Atlanta MLBN

4:35 p.m.: Boston at N.Y. Yankees Fox 28

Baseball, NCAA Super Regionals

8 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN

9 a.m.: Cal Poly at West Virginia ESPN2

11 a.m.: USC at North Carolina ESPN

Noon: Little Rock at Troy ESPN2

2 p.m.: Ole Miss at Auburn ESPN

3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN2

5 p.m.: Oregon at Texas ESPN

6 p.m.: St. John’s at Alabama ESPN2

Basketball, WNBA

10 a.m.: Seattle at Minnesota ABC

Noon: Golden State at Las Vegas ABC

5 p.m.: Indiana at New York CBS

Football, CFL

4 p.m.: Edmonton at Ottawa CBSSN

Golf

9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf

11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS

11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf

2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open USA

4 p.m.: U.S. Women’s Open continued NBC

Hockey, Stanley Cup Final

5 p.m.: Carolina at Vegas ABC

Horse racing

Noon: Belmont Stakes coverage Fox 28

4 p.m.: Belmont Stakes Fox 28

Soccer, men

11:30 a.m.: Friendly: United States vs. Germany TNT / truTV

6 p.m.: USL Cup: Boise at Spokane ESPN+

Soccer, women’s friendly

2:30 p.m.: U.S. at Brazil TNT

Tennis

6 a.m.: French Open TNT / truTV

Track and field, professional

1 p.m.: Lone Star Grand Prix NBC

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

10:10 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

Noon: NHRA: New England Nationals Fox 28

Noon: NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400 Prime Video

1 p.m.: AMA Supercross: Hangtown Motocross Classic NBC

2:30 p.m.: Indy NXT: World Wide Technology Raceway FS1

6 p.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 Fox 28

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Chi. White Sox at Phila. or Baltimore at Tor. MLBN

10:40 a.m.: Seattle at Detroit SEAM

5:30 p.m.: San Francisco at Chicago Cubs NBC

Baseball, NCAA Super Regionals

TBD: Ole Miss at Auburn (if necessary) ESPN networks

TBD: USC at North Carolina (if necessary) ESPN networks

TBD: Cal Poly at West Virginia (if necessary) ESPN networks

TBD: Little Rock at Troy (if necessary) ESPN networks

9 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN

Noon: St. John’s at Alabama ESPN networks

3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN networks

6 p.m.: Oregon at Texas ESPN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Portland at Los Angeles NBA TV

Golf

9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf

11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS

11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf

2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open NBCHorse racing

9 a.m.: America’s Day at the Races … FS1

Tennis

6 a.m.: French Open TNT / truTV

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

10:40 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

All events subject to change