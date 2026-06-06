On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
6 a.m.: F1: Monaco Grand Prix Apple TV
7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN
Noon: NHRA: New England Nationals Fox 28
Noon: NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400 Prime Video
1 p.m.: AMA Supercross: Hangtown Motocross Classic NBC
2:30 p.m.: Indy NXT: World Wide Technology Raceway FS1
6 p.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 Fox 28
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Chi. White Sox at Philadelphia MLBN
10:40 a.m.: Seattle at Detroit SEAM
5:30 p.m.: San Francisco at Chicago Cubs NBC
Baseball, NCAA Super Regionals
9 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN
Noon: USC at North Carolina ESPN networks
Noon: St. John’s at Alabama ESPN networks
3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN networks
6 p.m.: Oregon at Texas ESPN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Portland at Los Angeles NBA TV
Golf
9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf
11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS
11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf
2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open NBC
Horse racing
9 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Tennis
6 a.m.: French Open TNT / truTV
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
10:40 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
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