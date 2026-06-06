The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: F1: Monaco Grand Prix Apple TV

7 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBSSN

Noon: NHRA: New England Nationals Fox 28

Noon: NASCAR Cup Series: FireKeepers Casino 400 Prime Video

1 p.m.: AMA Supercross: Hangtown Motocross Classic NBC

2:30 p.m.: Indy NXT: World Wide Technology Raceway FS1

6 p.m.: IndyCar: Bommarito Group 500 Fox 28

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Chi. White Sox at Philadelphia MLBN

10:40 a.m.: Seattle at Detroit SEAM

5:30 p.m.: San Francisco at Chicago Cubs NBC

Baseball, NCAA Super Regionals

9 a.m.: Mississippi State at Georgia ESPN

Noon: USC at North Carolina ESPN networks

Noon: St. John’s at Alabama ESPN networks

3 p.m.: Oklahoma at Kansas ESPN networks

6 p.m.: Oregon at Texas ESPN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Portland at Los Angeles NBA TV

Golf

9:30 a.m.: PGA: Memorial Tournament Golf

11:30 a.m.: Memorial Tournament continued CBS

11:30 a.m.: PGA Champions: American Family Insurance Golf

2 p.m.: LPGA: U.S. Women’s Open NBC

Horse racing

9 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Tennis

6 a.m.: French Open TNT / truTV

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

8:30 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

10:40 a.m.: Seattle at Detroit 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

All events subject to change