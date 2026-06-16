On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, College World Series
11 a.m.: North Carolina vs. West Virginia ESPN
4 p.m.: Oklahoma vs. Georgia ESPN
Baseball, MLB
9:30 a.m.: N.Y. Mets at Cincinnati or Miami at Philadelphia MLBN
12:30 p.m.: Tampa Bay at L.A. Dodgers or Miami at Philly. MLBN
4 p.m.: Chi. White Sox at N.Y. Yankees or Toronto at Bos. MLBN
6:40 p.m.: Baltimore at Seattle SEAM
7 p.m.: Pittsburgh at Athletics MLBN
Basketball, WNBA
5 p.m.: New York at Chicago USA
7 p.m.: Las Vegas at Phoenix USA
Soccer, men, FIFA World Cup
10 a.m.: Portugal vs. Congo DR Fox 28
1 p.m.: England vs. Croatia Fox 28
4 p.m.: Ghana vs. Panama FS1
7 p.m.: Uzbekistan vs. Colombia FS1
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Baltimore at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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