The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, College World Series

11 a.m.: North Carolina vs. West Virginia ESPN

4 p.m.: Oklahoma vs. Georgia ESPN

Baseball, MLB

9:30 a.m.: N.Y. Mets at Cincinnati or Miami at Philadelphia MLBN

12:30 p.m.: Tampa Bay at L.A. Dodgers or Miami at Philly. MLBN

4 p.m.: Chi. White Sox at N.Y. Yankees or Toronto at Bos. MLBN

6:40 p.m.: Baltimore at Seattle SEAM

7 p.m.: Pittsburgh at Athletics MLBN

Basketball, WNBA

5 p.m.: New York at Chicago USA

7 p.m.: Las Vegas at Phoenix USA

Soccer, men, FIFA World Cup

10 a.m.: Portugal vs. Congo DR Fox 28

1 p.m.: England vs. Croatia Fox 28

4 p.m.: Ghana vs. Panama FS1

7 p.m.: Uzbekistan vs. Colombia FS1

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Baltimore at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change