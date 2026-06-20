On the air
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBS Sports
8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports
8 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix (warm-up) FS1
9 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1
11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix Fox 28
1 p.m.: NASCAR Cup: Anduril 250 Prime Video
Baseball, College World Series
11:30 a.m.: Oklahoma vs. North Carolina ABC
Baseball, MLB
10:40 a.m.: Chi. White Sox at Detroit MLB Network
1:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM
4:20 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia NBC
Basketball, WNBA
1 p.m.: Golden State at Las Vegas CBS
3 p.m.: Washington at Minnesota NBA TV
5 p.m.: New York at Los Angeles ESPN
Golf
6 a.m.: U.S. Open USA
9 a.m.: U.S. Open NBC
10 a.m.: LPGA: Meijer Classic CBS
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, World Cup
9 a.m.: Spain vs. Saudi Arabia Fox 28
Noon: Belgium vs. Iran FS1
3 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde FS1
6 p.m.: New Zealand vs. Egypt FS1
Softball
9:30 a.m.: Athletes Unlimited: Portland at Oklahoma City ESPN
5 p.m.: Athletes Unlimited: Chicago at Carolina MLB Network
Rugby
5 p.m.: MLR: California at Chicago ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
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