The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: Motocross World Championship: MX2 CBS Sports

8 a.m.: Motocross World Championship: MXGP CBS Sports

8 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix (warm-up) FS1

9 a.m.: Indy NXT: Road America Grand Prix FS1

11 a.m.: IndyCar: Road America Grand Prix Fox 28

1 p.m.: NASCAR Cup: Anduril 250 Prime Video

Baseball, College World Series

11:30 a.m.: Oklahoma vs. North Carolina ABC

Baseball, MLB

10:40 a.m.: Chi. White Sox at Detroit MLB Network

1:10 p.m.: Boston at Seattle SEAM

4:20 p.m.: N.Y. Mets at Philadelphia NBC

Basketball, WNBA

1 p.m.: Golden State at Las Vegas CBS

3 p.m.: Washington at Minnesota NBA TV

5 p.m.: New York at Los Angeles ESPN

Golf

6 a.m.: U.S. Open USA

9 a.m.: U.S. Open NBC

10 a.m.: LPGA: Meijer Classic CBS

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, World Cup

9 a.m.: Spain vs. Saudi Arabia Fox 28

Noon: Belgium vs. Iran FS1

3 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde FS1

6 p.m.: New Zealand vs. Egypt FS1

Softball

9:30 a.m.: Athletes Unlimited: Portland at Oklahoma City ESPN

5 p.m.: Athletes Unlimited: Chicago at Carolina MLB Network

Rugby

5 p.m.: MLR: California at Chicago ESPN2

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

1:10 p.m.: Boston at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Vancouver at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

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