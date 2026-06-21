On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, College World Series
4 p.m.: North Carolina vs. Oklahoma ESPN
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Kansas City at Tampa Bay MLB Network
7:10 p.m.: Atlanta at San Diego ESPN
Basketball, WNBA
5 p.m.: Phoenix at Indiana USA
Soccer, World Cup
10 a.m.: Argentina vs. Austria Fox 28
2 p.m.: France vs. Iraq Fox 28
5 p.m.: Norway vs. Senegal Fox 28
8 p.m.: Jordan vs. Algeria FS1
Softball, Athletes Unlimited
5 p.m.: Utah at Oklahoma City ESPN2
Monday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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