The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
81°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, College World Series

4 p.m.: North Carolina vs. Oklahoma ESPN

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Kansas City at Tampa Bay MLB Network

7:10 p.m.: Atlanta at San Diego ESPN

Basketball, WNBA

5 p.m.: Phoenix at Indiana USA

Soccer, World Cup

10 a.m.: Argentina vs. Austria Fox 28

2 p.m.: France vs. Iraq Fox 28

5 p.m.: Norway vs. Senegal Fox 28

8 p.m.: Jordan vs. Algeria FS1

Softball, Athletes Unlimited

5 p.m.: Utah at Oklahoma City ESPN2

Monday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change