The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

6 a.m.: MotoGP: Dutch Grand Prix FS1

11 a.m.: NASCAR Cup Series: Save Mart 350 practice truTV

2:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: FoodMaxx 250 KSKN

Baseball, Banana Ball

5 p.m.: Savannah vs. Party Animals ESPN

Baseball, MLB

10 a.m.: N.Y. Yankees at Boston ABC

1:10 p.m.: Philadelphia at N.Y. Mets MLBN

4:10 p.m.: Seattle at Cleveland SEAM

5:40 p.m.: L.A. Dodgers at San Diego MLBN

Basketball, BIG3

1 p.m.: Week 2: Detroit CBS

Basketball, WNBA

11 a.m.: Phoenix at Toronto CBS

5 p.m.: Los Angeles at Indiana CBS

Fighting, MMA

7 p.m.: Professional Fighters League ESPN2

Football, CFL

4 p.m.: Calgary at BC CBSSN

Golf

9 a.m.: LPGA: Women’s PGA Championship NBC

10 a.m.: PGA: Travelers Championship Golf

Noon: Travelers Championship continued NBC

Noon: Women’s PGA Championship continued Golf

Noon: PGA Champions: Dick’s Open CNBC

2 p.m.: Dick’s Open continued Golf

Lacrosse, PLL

1 p.m.: Maryland at Denver ESPN

Rugby, World U20 Championship

4:30 a.m.: Ireland vs. England CBSSN

7 a.m.: Georgia vs. Wales CBSSN

9:30 a.m.: Uruguay vs. South Africa CBSSN

Soccer, World Cup

2 p.m.: Croatia vs. Ghana FS1

2 p.m.: Panama vs. England Fox 28

4:30 p.m.: Colombia vs. Portugal Fox 28

4:30 p.m.: Congo vs. Uzbekistan FS1

7 p.m.: Algeria vs. Austria FS1

7 p.m.: Jordan vs. Argentina Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

11 a.m.: Utah at Carolina ESPN

2 p.m.: Chicago at Oklahoma City CBSSN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Seattle at Cleveland 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

7:05 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM