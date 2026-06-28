The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
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On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB

4:10 p.m.: Texas at Cleveland ESPN

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle SEAM

6:40 p.m.: San Francisco at Arizona MLB Network

Soccer, World Cup

10 a.m.: Brazil vs. Japan Fox 28

1:30 p.m.: Germany vs. Paraguay Fox 28

6 p.m.: Netherlands vs. Morocco Fox 28

Softball, Athletes Unlimited

4 p.m.: Oklahoma City at Carolina ESPN2

Tennis

3 a.m.: Wimbledon ESPN

11 a.m.: Wimbledon continued ESPN

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

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