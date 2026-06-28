On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
4:10 p.m.: Texas at Cleveland ESPN
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle SEAM
6:40 p.m.: San Francisco at Arizona MLB Network
Soccer, World Cup
10 a.m.: Brazil vs. Japan Fox 28
1:30 p.m.: Germany vs. Paraguay Fox 28
6 p.m.: Netherlands vs. Morocco Fox 28
Softball, Athletes Unlimited
4 p.m.: Oklahoma City at Carolina ESPN2
Tennis
3 a.m.: Wimbledon ESPN
11 a.m.: Wimbledon continued ESPN
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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