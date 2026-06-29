On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
4:05 p.m.: Detroit at N.Y. Yankees TBS
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle SEAM
Basketball, WNBA
4 p.m.: Las Vegas at New York Prime Video
Soccer, World Cup
10 a.m.: Ivory Coast vs. Norway Fox 28
2 p.m.: France vs. Sweden Fox 28
6 p.m.: Mexico vs. Ecuador Fox 28
Tennis
3 p.m.: Wimbledon ESPN
11 a.m.: Wimbledon (Williams vs. Joint) ESPN
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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