The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
59°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

4:05 p.m.: Detroit at N.Y. Yankees TBS

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle SEAM

Basketball, WNBA

4 p.m.: Las Vegas at New York Prime Video

Soccer, World Cup

10 a.m.: Ivory Coast vs. Norway Fox 28

2 p.m.: France vs. Sweden Fox 28

6 p.m.: Mexico vs. Ecuador Fox 28

Tennis

3 p.m.: Wimbledon ESPN

11 a.m.: Wimbledon (Williams vs. Joint) ESPN

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: L.A. Angels at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change