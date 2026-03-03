On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
11 a.m.: Detroit vs. Dominican Republic MLB
2 p.m.: Mexico vs. L.A. Dodgers MLB
5 p.m.: United States vs. Colorado MLB
7 p.m.: Puerto Rico vs. Minnesota MLB
Baseball, World Baseball Classic
7 p.m.: Chinese Taipei vs. Australia FS1
Basketball, college men
3 p.m.: Creighton at Butler FS1
4 p.m.: Texas at Arkansas ESPN2
4 p.m.: California at Georgia Tech ESPNU
5 p.m.: Loyola Chicago at Saint Louis CBS Sports
5 p.m.: Maryland at Wisconsin FS1
6 p.m.: Baylor at Houston ESPN2
6 p.m.: Stanford at Notre Dame ESPNU
7 p.m.: Colorado State at New Mexico CBS Sports
7:30 p.m.: USC at Washington Big Ten
Basketball, NBA
4 p.m.: Oklahoma City at New York ESPN
6:30 p.m.: Atlanta at Milwaukee ESPN
Basketball, Unrivaled championship
6:30 p.m.: Phantom vs. Mist TNT
Golf
11:30 a.m.: Darius Rucker Intercollegiate (women) Golf
8 p.m.: Blue Bay LPGA Golf
9 p.m.: LIV: Hong Kong FS1
Hockey, NHL
7 p.m.: St. Louis at Seattle ESPN+
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Spokane at Kelowna Victory+
Soccer, men
11:30 a.m.: EPL: Chelsea at Aston Villa USA
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
6:05 p.m.: Seattle vs. San Francisco 700-AM / 105.3-FM
Basketball, high school girls, State 3A
3:45 p.m.: Ridgeline vs. Lakeside 700-AM / 105.3-FM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Spokane at Kelowna 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change