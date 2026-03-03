The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

11 a.m.: Detroit vs. Dominican Republic MLB

2 p.m.: Mexico vs. L.A. Dodgers MLB

5 p.m.: United States vs. Colorado MLB

7 p.m.: Puerto Rico vs. Minnesota MLB

Baseball, World Baseball Classic

7 p.m.: Chinese Taipei vs. Australia FS1

Basketball, college men

3 p.m.: Creighton at Butler FS1

4 p.m.: Texas at Arkansas ESPN2

4 p.m.: California at Georgia Tech ESPNU

5 p.m.: Loyola Chicago at Saint Louis CBS Sports

5 p.m.: Maryland at Wisconsin FS1

6 p.m.: Baylor at Houston ESPN2

6 p.m.: Stanford at Notre Dame ESPNU

7 p.m.: Colorado State at New Mexico CBS Sports

7:30 p.m.: USC at Washington Big Ten

Basketball, NBA

4 p.m.: Oklahoma City at New York ESPN

6:30 p.m.: Atlanta at Milwaukee ESPN

Basketball, Unrivaled championship

6:30 p.m.: Phantom vs. Mist TNT

Golf

11:30 a.m.: Darius Rucker Intercollegiate (women) Golf

8 p.m.: Blue Bay LPGA Golf

9 p.m.: LIV: Hong Kong FS1

Hockey, NHL

7 p.m.: St. Louis at Seattle ESPN+

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Spokane at Kelowna Victory+

Soccer, men

11:30 a.m.: EPL: Chelsea at Aston Villa USA

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

6:05 p.m.: Seattle vs. San Francisco 700-AM / 105.3-FM

Basketball, high school girls, State 3A

3:45 p.m.: Ridgeline vs. Lakeside 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Spokane at Kelowna 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change