On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10:07 a.m.: Arizona vs. L.A. Dodgers MLB Network
1:10 p.m.: Kansas City vs. Seattle MLB.TV
Baseball, WBC
6 p.m.: Italy vs. United States FS1
Basketball, college men, tournaments
4 p.m.: CAA: Hofstra vs. Monmouth CBS Sports
4 p.m.: Southland: Stephen F. Austin vs. Corpus Christi ESPNU
4 p.m.: Northeast: Mercyhurst vs. Long Island ESPN2
4 p.m.: Horizon: Wright State vs. Detroit Mercy ESPN
6 p.m.: WCC: Gonzaga vs. Saint Mary’s/Santa Clara ESPN
6 p.m.: MAAC: Siena vs. Merrimack ESPN2
6 p.m.: Big Sky: Montana vs. Portland State ESPNU
8:30 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Eastern Washington ESPN2
Basketball, college women, tournaments
9 a.m.: Horizon: Youngstown State vs. Green Bay ESPN2
11 a.m.: Big Sky: Sacramento State vs. Idaho ESPN+
1 p.m.: WCC: Gonzaga vs. Oregon State ESPN2
6:30 p.m.: Mountain West: Air Force vs. Colorado St. CBS Sports
Basketball, NBA
5 p.m.: Boston at San Antonio NBC
8 p.m.: Minnesota at L.A. Lakers NBC
Hockey, NHL
4:30 p.m.: N.Y. Islanders at St. Louis TNT
7 p.m.: Edmonton at Colorado TNT
Soccer, men’s club, Champions League
1 p.m.: Atalanta at Bayern Munich CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Basketball, college men, tournaments
6 p.m.: WCC: Gonzaga vs. SMC/Santa Clara 590-AM / 96.1-FM
8:30 p.m.: Big Sky: Idaho vs. EWU 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college women, tournaments
1 p.m.: WCC: Gonzaga vs. Oregon State 101.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change