On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

10:07 a.m.: Arizona vs. L.A. Dodgers MLB Network

1:10 p.m.: Kansas City vs. Seattle MLB.TV

Baseball, WBC

6 p.m.: Italy vs. United States FS1

Basketball, college men, tournaments

4 p.m.: CAA: Hofstra vs. Monmouth CBS Sports

4 p.m.: Southland: Stephen F. Austin vs. Corpus Christi ESPNU

4 p.m.: Northeast: Mercyhurst vs. Long Island ESPN2

4 p.m.: Horizon: Wright State vs. Detroit Mercy ESPN

6 p.m.: WCC: Gonzaga vs. Saint Mary’s/Santa Clara ESPN

6 p.m.: MAAC: Siena vs. Merrimack ESPN2

6 p.m.: Big Sky: Montana vs. Portland State ESPNU

8:30 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Eastern Washington ESPN2

Basketball, college women, tournaments

9 a.m.: Horizon: Youngstown State vs. Green Bay ESPN2

11 a.m.: Big Sky: Sacramento State vs. Idaho ESPN+

1 p.m.: WCC: Gonzaga vs. Oregon State ESPN2

6:30 p.m.: Mountain West: Air Force vs. Colorado St. CBS Sports

Basketball, NBA

5 p.m.: Boston at San Antonio NBC

8 p.m.: Minnesota at L.A. Lakers NBC

Hockey, NHL

4:30 p.m.: N.Y. Islanders at St. Louis TNT

7 p.m.: Edmonton at Colorado TNT

Soccer, men’s club, Champions League

1 p.m.: Atalanta at Bayern Munich CBS Sports

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men, tournaments

6 p.m.: WCC: Gonzaga vs. SMC/Santa Clara 590-AM / 96.1-FM

8:30 p.m.: Big Sky: Idaho vs. EWU 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college women, tournaments

1 p.m.: WCC: Gonzaga vs. Oregon State 101.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change