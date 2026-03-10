The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, college

4:05 p.m.: Gonzaga at Minnesota BIG+

Baseball, MLB spring training

10 a.m.: Pittsburgh vs. Baltimore MLB

1 p.m.: Tampa Bay vs. Atlanta MLB

3:30 p.m.: Toronto vs. N.Y. Yankees MLB

7:30 p.m.: Tampa Bay vs. Atlanta MLB

Baseball, World Baseball Classic

5 p.m.: Dominican Republic vs. Venezuela FS1

Basketball, college men, conference tournaments

8:30 a.m.: A10: St. Bonaventure vs. La Salle USA

9 a.m.: ACC: Pittsburgh vs. NC State ESPN

9:30 a.m.: Big 12: Arizona State vs. Iowa State ESPN

11 a.m.: A10: Loyola Chicago vs. Richmond USA

11:30 a.m.: ACC: Louisville vs. SMU ESPN

Noon: Big 12: Cincinnati at UCF ESPNU

2 p.m.: Southland: Stephen F. Austin vs. TBD ESPN2

4 p.m.: Patriot: Boston U vs. Lehigh CBS Sports

4 p.m.: Big 12: West Virginia vs. BYU ESPN2

4 p.m.: AAC: Tulane vs. Memphis ESPNEWS

4 p.m.: ACC: California vs. Florida State ESPNU

6:30 p.m.: Big 12: TCU vs. Oklahoma State ESPNU

6:30 p.m.: ACC: Clemson vs. Wake Forest ESPN2

8:30 p.m.: Big Sky: E. Washington/Idaho vs. Montana ESPN2

Basketball, college women, conference tournaments

2 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Montana State ESPNU

Basketball, NBA

4:30 p.m.: Cleveland at Orlando ESPN

7 p.m.: Houston at Denver ESPN

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Washington at Philadelphia TNT

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Portland at Spokane Victory+

Soccer, men, UEFA Champions League

1 p.m.: Sporting CP at Bodo/Glimt CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

1:10 p.m.: Seattle vs. Colorado 700-AM / 105.3-FM

Basketball, college men

8:30 p.m.: Eastern Washington/Idaho vs. Montana 700-AM

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Portland at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

4 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change