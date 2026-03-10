On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, college
4:05 p.m.: Gonzaga at Minnesota BIG+
Baseball, MLB spring training
10 a.m.: Pittsburgh vs. Baltimore MLB
1 p.m.: Tampa Bay vs. Atlanta MLB
3:30 p.m.: Toronto vs. N.Y. Yankees MLB
7:30 p.m.: Tampa Bay vs. Atlanta MLB
Baseball, World Baseball Classic
5 p.m.: Dominican Republic vs. Venezuela FS1
Basketball, college men, conference tournaments
8:30 a.m.: A10: St. Bonaventure vs. La Salle USA
9 a.m.: ACC: Pittsburgh vs. NC State ESPN
9:30 a.m.: Big 12: Arizona State vs. Iowa State ESPN
11 a.m.: A10: Loyola Chicago vs. Richmond USA
11:30 a.m.: ACC: Louisville vs. SMU ESPN
Noon: Big 12: Cincinnati at UCF ESPNU
2 p.m.: Southland: Stephen F. Austin vs. TBD ESPN2
4 p.m.: Patriot: Boston U vs. Lehigh CBS Sports
4 p.m.: Big 12: West Virginia vs. BYU ESPN2
4 p.m.: AAC: Tulane vs. Memphis ESPNEWS
4 p.m.: ACC: California vs. Florida State ESPNU
6:30 p.m.: Big 12: TCU vs. Oklahoma State ESPNU
6:30 p.m.: ACC: Clemson vs. Wake Forest ESPN2
8:30 p.m.: Big Sky: E. Washington/Idaho vs. Montana ESPN2
Basketball, college women, conference tournaments
2 p.m.: Big Sky: Idaho vs. Montana State ESPNU
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Cleveland at Orlando ESPN
7 p.m.: Houston at Denver ESPN
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Washington at Philadelphia TNT
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Portland at Spokane Victory+
Soccer, men, UEFA Champions League
1 p.m.: Sporting CP at Bodo/Glimt CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB spring training
1:10 p.m.: Seattle vs. Colorado 700-AM / 105.3-FM
Basketball, college men
8:30 p.m.: Eastern Washington/Idaho vs. Montana 700-AM
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Portland at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
4 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change