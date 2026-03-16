The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
50°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: St. Louis at Washington MLB Network

1:10 p.m.: Seattle at Colorado MLB Network

Baseball, WBC championship

5 p.m.: United States vs. Venezuela / Italy Fox 28

Basketball, college men, tournaments

3 p.m.: NIT: Liberty at George Mason ESPN2

3:40 p.m.: First Four: UMBC vs. Howard truTV

4 p.m.: NIT: Wyoming at Wichita State ESPNU

5 p.m.: NIT: Davidson at Oklahoma State ESPN2

6 p.m.: NIT: Stephen F. Austin at Tulsa ESPNU

6:15 p.m.: First Four: Texas vs. NC State truTV

7 p.m.: NIT: South Alabama at Auburn ESPN2

8 p.m.: NIT: UNLV at UC Irvine ESPNU

Basketball, international women

1:45 p.m.: FIBA qualifying: United States vs. Spain TNT

Basketball, NBA

5 p.m.: Cleveland at Milwaukee NBC

7 p.m.: Philadelphia at Denver NBC

Golf, TGL

3:30 p.m.: Los Angeles vs. Atlanta ESPN

6 p.m.: Boston Common vs. Jupiter Links ESPN

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Minnesota at Chicago TNT

7 p.m.: Tampa Bay at Seattle TNT

Lacrosse, college women

2 p.m.: Yale at Syracuse ESPNU

Soccer, men’s club

10:45 a.m.: Champions League: Sporting at Bodo Glimt CBS Sports

12:45 p.m.: EFL Championship: Warford at Wrexham CBS Sports

4 p.m.: U.S. Open Cup: Vermont at Portland CBS Sports

6 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Alajuelense at LAFC FS1

8 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Cruz Azul at Monterrey FS1

Tuesday’s Radio Highlights

Basketball, college men, NCAA Tournament

3:40 p.m.: First Four: UMBC vs. Howard 700-AM / 105.3-FM

6:15 p.m.: First Four: Texas vs. NC State 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change