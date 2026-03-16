On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10:05 a.m.: St. Louis at Washington MLB Network
1:10 p.m.: Seattle at Colorado MLB Network
Baseball, WBC championship
5 p.m.: United States vs. Venezuela / Italy Fox 28
Basketball, college men, tournaments
3 p.m.: NIT: Liberty at George Mason ESPN2
3:40 p.m.: First Four: UMBC vs. Howard truTV
4 p.m.: NIT: Wyoming at Wichita State ESPNU
5 p.m.: NIT: Davidson at Oklahoma State ESPN2
6 p.m.: NIT: Stephen F. Austin at Tulsa ESPNU
6:15 p.m.: First Four: Texas vs. NC State truTV
7 p.m.: NIT: South Alabama at Auburn ESPN2
8 p.m.: NIT: UNLV at UC Irvine ESPNU
Basketball, international women
1:45 p.m.: FIBA qualifying: United States vs. Spain TNT
Basketball, NBA
5 p.m.: Cleveland at Milwaukee NBC
7 p.m.: Philadelphia at Denver NBC
Golf, TGL
3:30 p.m.: Los Angeles vs. Atlanta ESPN
6 p.m.: Boston Common vs. Jupiter Links ESPN
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Minnesota at Chicago TNT
7 p.m.: Tampa Bay at Seattle TNT
Lacrosse, college women
2 p.m.: Yale at Syracuse ESPNU
Soccer, men’s club
10:45 a.m.: Champions League: Sporting at Bodo Glimt CBS Sports
12:45 p.m.: EFL Championship: Warford at Wrexham CBS Sports
4 p.m.: U.S. Open Cup: Vermont at Portland CBS Sports
6 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Alajuelense at LAFC FS1
8 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Cruz Azul at Monterrey FS1
Tuesday’s Radio Highlights
Basketball, college men, NCAA Tournament
3:40 p.m.: First Four: UMBC vs. Howard 700-AM / 105.3-FM
6:15 p.m.: First Four: Texas vs. NC State 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change