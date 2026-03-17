On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB spring training
10 a.m.: Boston vs. N.Y. Yankees MLB
1 p.m.: San Francisco vs. L.A. Dodgers MLB
7 p.m.: Baltimore vs. Toronto MLB
Basketball, college men, NCAA Tournament
3:40 p.m.: First Four: Prairie View A&M vs. Lehigh truTV
6:15 p.m.: First Four: Miami (Ohio) vs. SMU truTV
Basketball, college men, NIT
4 p.m.: Navy at Wake Forest ESPNU
6 p.m.: Dayton at Bradley ESPNU
8 p.m.: Saint Joseph’s vs. Colorado State ESPNU
8 p.m.: UIC at California ESPN2
Basketball, college women, NCAA Tournament
4 p.m.: First Four: Richmond vs. Nebraska ESPN2
6 p.m.: First Four: Stephen F. Austin vs. Missouri State ESPN2
Basketball, NBA
4 p.m.: Golden State at Boston ESPN
6:30 p.m.: L.A. Lakers at Houston ESPN
Hockey, NHL
4 p.m.: New Jersey at N.Y. Rangers TNT
6:30 p.m.: Dallas at Colorado TNT
Soccer, men
1 p.m.: Champions League: Atalanta at Bayern Munich CBS Sports
4 p.m.: CONCACAF: Nashville at Inter Miami FS1
6 p.m.: CONCACAF: Philadelphia at Club America FS1
8 p.m.: CONCACAF: San Diego at Toluca FS1
8 p.m.: CONCACAF: Seattle vs. Vancouver at ONE Spokane Stadium FS2
Wednesday’s Radio Highlights
Basketball, college men, NCAA Tournament
3:40 p.m.: First Four: Prairie View A&M vs. Lehigh 700-AM
6:15 p.m.: First Four: Miami (Ohio) vs. SMU 700-AM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject change