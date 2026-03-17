Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

10 a.m.: Boston vs. N.Y. Yankees MLB

1 p.m.: San Francisco vs. L.A. Dodgers MLB

7 p.m.: Baltimore vs. Toronto MLB

Basketball, college men, NCAA Tournament

3:40 p.m.: First Four: Prairie View A&M vs. Lehigh truTV

6:15 p.m.: First Four: Miami (Ohio) vs. SMU truTV

Basketball, college men, NIT

4 p.m.: Navy at Wake Forest ESPNU

6 p.m.: Dayton at Bradley ESPNU

8 p.m.: Saint Joseph’s vs. Colorado State ESPNU

8 p.m.: UIC at California ESPN2

Basketball, college women, NCAA Tournament

4 p.m.: First Four: Richmond vs. Nebraska ESPN2

6 p.m.: First Four: Stephen F. Austin vs. Missouri State ESPN2

Basketball, NBA

4 p.m.: Golden State at Boston ESPN

6:30 p.m.: L.A. Lakers at Houston ESPN

Hockey, NHL

4 p.m.: New Jersey at N.Y. Rangers TNT

6:30 p.m.: Dallas at Colorado TNT

Soccer, men

1 p.m.: Champions League: Atalanta at Bayern Munich CBS Sports

4 p.m.: CONCACAF: Nashville at Inter Miami FS1

6 p.m.: CONCACAF: Philadelphia at Club America FS1

8 p.m.: CONCACAF: San Diego at Toluca FS1

8 p.m.: CONCACAF: Seattle vs. Vancouver at ONE Spokane Stadium FS2

Wednesday’s Radio Highlights

Basketball, college men, NCAA Tournament

3:40 p.m.: First Four: Prairie View A&M vs. Lehigh 700-AM

6:15 p.m.: First Four: Miami (Ohio) vs. SMU 700-AM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject change