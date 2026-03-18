Thursday’s TV Highlights

Baseball, college

5 p.m.: Oklahoma at LSU ESPNU

Basketball, college men, NCAA Tournament

9:15 a.m.: Ohio State vs. TCU CBS

9:40 a.m.: Nebraska vs. Troy truTV

10:30 a.m.: Louisville vs. USF TNT

10:50 a.m.: Wisconsin vs. High Point TBS

11:50 a.m.: Duke vs. Siena CBS

12:15 p.m.: Vanderbilt vs. McNeese truTV

1:05 p.m.: Michigan State vs. North Dakota State TNT

1:25 p.m.: Arkansas vs. Hawaii TBS

3:50 p.m.: North Carolina vs. VCU TNT

4:10 p.m.: Michigan vs. Howard CBS

4:25 p.m.: BYU vs. Texas TBS

4:35 p.m.: Saint Mary’s vs. Texas A&M truTV

6:25 p.m.: Illinois vs. Penn TNT

6:45 p.m.: Georgia vs. Saint Louis CBS

7 p.m.: Gonzaga vs. Kennesaw State TBS

7:10 p.m.: Houston vs. Idaho truTV

Basketball, college women, NCAA Tournament

4 p.m.: Samford vs. Southern ESPN2

6 p.m.: Virginia vs. Arizona State ESPN2

Basketball, NBA

4 p.m.: Orlando at Charlotte NBA TV

Golf

11 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf

3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf

Hockey, NHL

5 p.m.: Seattle at Nashville ESPN+

Soccer

10:45 a.m.: Europa League: Nottingham Forest at FC Midtjylland CBS Sports

1 p.m.: Europa League: Lille at Aston Villa CBS Sports

4 p.m.: CONCACAF Champions Cup: L.A. Galaxy at Mt. Pleasant Academy FS1

6 p.m.: FC Cincinnati at Tigres UANL FS1

Wrestling, college

9 a.m.: NCAA Men’s Championships ESPN2

4 p.m.: NCAA Men’s Championships ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Basketball, college men, NCAA Tournament

9 a.m.: First round coverage 700-AM / 105.3-FM

7 p.m.: Gonzaga vs. Kennesaw State 590-AM / 96.1-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change