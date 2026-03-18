On the air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, college
5 p.m.: Oklahoma at LSU ESPNU
Basketball, college men, NCAA Tournament
9:15 a.m.: Ohio State vs. TCU CBS
9:40 a.m.: Nebraska vs. Troy truTV
10:30 a.m.: Louisville vs. USF TNT
10:50 a.m.: Wisconsin vs. High Point TBS
11:50 a.m.: Duke vs. Siena CBS
12:15 p.m.: Vanderbilt vs. McNeese truTV
1:05 p.m.: Michigan State vs. North Dakota State TNT
1:25 p.m.: Arkansas vs. Hawaii TBS
3:50 p.m.: North Carolina vs. VCU TNT
4:10 p.m.: Michigan vs. Howard CBS
4:25 p.m.: BYU vs. Texas TBS
4:35 p.m.: Saint Mary’s vs. Texas A&M truTV
6:25 p.m.: Illinois vs. Penn TNT
6:45 p.m.: Georgia vs. Saint Louis CBS
7 p.m.: Gonzaga vs. Kennesaw State TBS
7:10 p.m.: Houston vs. Idaho truTV
Basketball, college women, NCAA Tournament
4 p.m.: Samford vs. Southern ESPN2
6 p.m.: Virginia vs. Arizona State ESPN2
Basketball, NBA
4 p.m.: Orlando at Charlotte NBA TV
Golf
11 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf
3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf
Hockey, NHL
5 p.m.: Seattle at Nashville ESPN+
Soccer
10:45 a.m.: Europa League: Nottingham Forest at FC Midtjylland CBS Sports
1 p.m.: Europa League: Lille at Aston Villa CBS Sports
4 p.m.: CONCACAF Champions Cup: L.A. Galaxy at Mt. Pleasant Academy FS1
6 p.m.: FC Cincinnati at Tigres UANL FS1
Wrestling, college
9 a.m.: NCAA Men’s Championships ESPN2
4 p.m.: NCAA Men’s Championships ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Basketball, college men, NCAA Tournament
9 a.m.: First round coverage 700-AM / 105.3-FM
7 p.m.: Gonzaga vs. Kennesaw State 590-AM / 96.1-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change