On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
4:30 p.m.: NASCAR Truck Series: Buckle Up South Carolina 200 … FS1
Baseball, college
4:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network
6 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+
Baseball, MLB spring training
10:10 a.m.: St. Louis vs. N.Y. Mets MLB Network
6:05 p.m.: Seattle vs. Cleveland MLB.TV
Basketball, college men, NCAA Tournament
9:15 a.m.: Kentucky vs. Santa Clara CBS
9:40 a.m.: Texas Tech vs. Akron truTV
10:35 a.m.: Arizona vs. Long Island TNT
10:50 a.m.: Virginia vs. Wright State TBS
11:50 a.m.: Iowa State vs. Tennessee State CBS
12:15 p.m.: Alabama vs. Hofstra truTV
1:10 p.m.: Villanova vs. Utah State TNT
1:25 p.m.: Tennessee vs. Miami (Ohio) TBS
3:50 p.m.: Clemson vs. Iowa TNT
4:10 p.m.: St. John’s vs. Northern Iowa CBS
4:25 p.m.: UCLA vs. UCF TBS
4:35 p.m.: Purdue vs. Queens truTV
6:25 p.m.: Florida vs. Prairie View A&M TNT
6:45 p.m.: Kansas vs. Cal Baptist CBS
7 p.m.: UConn vs. Furman TBS
7:10 p.m.: Miami vs. Missouri truTV
Basketball, college women, NCAA Tournament
8:30 a.m.: Duke vs. Charleston ESPN2
9 a.m.: TCU vs. UC San Diego ESPN
10:30 a.m.: Oregon vs. Virginia Tech ESPN2
11 a.m.: Baylor vs. Nebraska ESPN
11:30 a.m.: Washington vs. South Dakota State ESPNEWS
Noon: Maryland vs. Murray State ESPNU
12:30 p.m.: Ole Miss vs. Gonzaga ESPN2
1 p.m.: Texas vs. Missouri State ESPN
2:30 p.m.: Michigan vs. Holy Cross ESPN2
2:30 p.m.: North Carolina vs. Western Illinois ESPNEWS
3 p.m.: LSU vs. Jacksonville ESPN
3 p.m.: Minnesota vs. Green Bay ESPNU
4:30 p.m.: Michigan State vs. Colorado State ESPNEWS
5 p.m.: NC State vs. Tennessee ESPN
5:30 p.m.: Texas Tech vs. Villanova ESPNU
7 p.m.: Oklahoma vs. Idaho ESPN
Basketball, NBA
5 p.m.: Atlanta at Houston NBA TV
Golf
11 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf
3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Carolina at Toronto NHL Network
Hockey, WHL
7:05 p.m.: Spokane at Seattle SWX
Soccer
1 p.m.: EPL: Manchester United at AFC Bournemouth USA
5 p.m.: NWSL: Denver at Orlando ABC
Friday’s Radio Highlights
Baseball, college
4:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM
Basketball, college men, NCAA Tournament
9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
11 a.m.: MotoGP: Brazilian Grand Prix … FS1
3:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Help A Hero 200 … KSKN
Baseball, college
2:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network
5 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+
Baseball, MLB spring training
6:10 p.m.: Seattle vs. Chicago Cubs MLB.TV
Basketball, college men, NCAA Tournament
9:10 a.m.: Michigan vs. Saint Louis CBS
11:45 a.m.: Michigan State vs. Louisville CBS
2:15 p.m.: Duke vs. TCU CBS
3:10 p.m.: Houston vs. Texas A&M TNT
4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas truTV/TBS
4:50 p.m.: Illinois vs. VCU CBS
5:45 p.m.: Nebraska vs. Vanderbilt TNT
6:45 p.m.: Arkansas vs. High Point truTV/TBS
Basketball, college women, NCAA Tournament
8:30 a.m.: Ohio State vs. Howard ESPN2
9 a.m.: Louisville vs. Vermont ESPN
10 a.m.: South Carolina vs. Southern ABC
10:30 a.m.: Georgia vs. Virginia ESPN2
11 a.m.: Notre Dame vs. Fairfield ESPN
11:30 a.m.: Kentucky vs. James Madison ESPNU
11:30 a.m.: Alabama vs. Rhode Island ESPNEWS
Noon: UConn vs. UTSA ABC
12:30 p.m.: Clemson vs. USC ESPN2
1 p.m.: Iowa vs. Fairleigh Dickinson ESPN
2 p.m.: West Virginia vs. Miami (Ohio) ESPNU
2:30 p.m.: Iowa State vs. Syracuse ESPN2
4 p.m.: Vanderbilt vs. High Point ESPNEWS
4:30 p.m.: Oklahoma State vs. Princeton ESPN2
6:30 p.m.: Illinois vs. Colorado ESPN2
7 p.m.: UCLA vs. Cal Baptist ESPN
Basketball, NBA
4 p.m.: L.A. Lakers at Orlando NBA TV
7 p.m.: Milwaukee at Phoenix NBA TV
Golf
Noon: PGA: Valspar Championship NBC
Noon: PGA Champions: Cologuard Classic Golf
3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Winnipeg at Pittsburgh NHL Network
2 p.m.: Seattle at Columbus ESPN+
5 p.m.: Boston at Detroit ABC
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Tri-City at Spokane SWX
Horse racing
10 a.m.: America’s Day at the Races … FS1
Soccer
8 a.m.: EPL: Burnley at Fulham USA
10:30 a.m.: EPL: Chelsea at Everton USA
Noon: USL League One: New York at Spokane ESPN+
1 p.m.: EPL: Brentford at Leeds United USA
3 p.m.: MLS: Orlando City at Nashville FS1
6 p.m.: USL Super League: DC Power at Spokane Peacock
Wrestling, college
8 a.m.: NCAA Championships … ESPNU
3:30 p.m.: NCAA Championships … ESPN
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
2:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM
Basketball, college men, NCAA Tournament
9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM
4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas 590-AM / 96.1-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: NASCAR Cup Series: Goodyear 400 FS1
3:30 p.m.: NHRA: Arizona Nationals FS1
Baseball, college
12:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network
1 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+
Baseball, MLB spring training
12:05 p.m.: Seattle vs. Chicago White Sox MLB.TV
6 p.m.: L.A. Dodgers vs. L.A. Angels MLB Network
Basketball, college men, NCAA Tournament
Basketball, college men, NIT
1:30 p.m.: Illinois State at Wake Forest ESPN2
3:30 p.m.: Seattle U at Auburn ESPN2
4 p.m.: UNLV at Tulsa ESPNU
5:30 p.m.: Wichita State at Oklahoma State ESPN2
6 p.m.: Saint Joseph’s at Cal ESPNU
Basketball, college women, NCAA Tournament
Basketball, NBA
2 p.m.: Portland at Denver NBA TV
5 p.m.: Minnesota at Boston NBC
Golf
10 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf
Noon: PGA Champions: Cologuard Classic Golf
3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf
Hockey, NHL
9:30 a.m.: Colorado at Washington NHL Network
4 p.m.: Las Vegas at Dallas NHL Network
Soccer7:15 a.m.: EPL: Nottingham Forest at Tottenham USA
11:15 a.m.: NWSL: Kansas City at Chicago ESPN2
11:30 a.m.: MLS: Seattle at Minnesota Fox 28
1:45 p.m.: MLS: L.A. Galaxy at Portland Fox 28
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, college
12:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM
Basketball, college men, NCAA Tournament
9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change