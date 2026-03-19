Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

4:30 p.m.: NASCAR Truck Series: Buckle Up South Carolina 200 … FS1

Baseball, college

4:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network

6 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+

Baseball, MLB spring training

10:10 a.m.: St. Louis vs. N.Y. Mets MLB Network

6:05 p.m.: Seattle vs. Cleveland MLB.TV

Basketball, college men, NCAA Tournament

9:15 a.m.: Kentucky vs. Santa Clara CBS

9:40 a.m.: Texas Tech vs. Akron truTV

10:35 a.m.: Arizona vs. Long Island TNT

10:50 a.m.: Virginia vs. Wright State TBS

11:50 a.m.: Iowa State vs. Tennessee State CBS

12:15 p.m.: Alabama vs. Hofstra truTV

1:10 p.m.: Villanova vs. Utah State TNT

1:25 p.m.: Tennessee vs. Miami (Ohio) TBS

3:50 p.m.: Clemson vs. Iowa TNT

4:10 p.m.: St. John’s vs. Northern Iowa CBS

4:25 p.m.: UCLA vs. UCF TBS

4:35 p.m.: Purdue vs. Queens truTV

6:25 p.m.: Florida vs. Prairie View A&M TNT

6:45 p.m.: Kansas vs. Cal Baptist CBS

7 p.m.: UConn vs. Furman TBS

7:10 p.m.: Miami vs. Missouri truTV

Basketball, college women, NCAA Tournament

8:30 a.m.: Duke vs. Charleston ESPN2

9 a.m.: TCU vs. UC San Diego ESPN

10:30 a.m.: Oregon vs. Virginia Tech ESPN2

11 a.m.: Baylor vs. Nebraska ESPN

11:30 a.m.: Washington vs. South Dakota State ESPNEWS

Noon: Maryland vs. Murray State ESPNU

12:30 p.m.: Ole Miss vs. Gonzaga ESPN2

1 p.m.: Texas vs. Missouri State ESPN

2:30 p.m.: Michigan vs. Holy Cross ESPN2

2:30 p.m.: North Carolina vs. Western Illinois ESPNEWS

3 p.m.: LSU vs. Jacksonville ESPN

3 p.m.: Minnesota vs. Green Bay ESPNU

4:30 p.m.: Michigan State vs. Colorado State ESPNEWS

5 p.m.: NC State vs. Tennessee ESPN

5:30 p.m.: Texas Tech vs. Villanova ESPNU

7 p.m.: Oklahoma vs. Idaho ESPN

Basketball, NBA

5 p.m.: Atlanta at Houston NBA TV

Golf

11 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf

3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Carolina at Toronto NHL Network

Hockey, WHL

7:05 p.m.: Spokane at Seattle SWX

Soccer

1 p.m.: EPL: Manchester United at AFC Bournemouth USA

5 p.m.: NWSL: Denver at Orlando ABC

Friday’s Radio Highlights

Baseball, college

4:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM

Basketball, college men, NCAA Tournament

9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

11 a.m.: MotoGP: Brazilian Grand Prix … FS1

3:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: Help A Hero 200 … KSKN

Baseball, college

2:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network

5 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+

Baseball, MLB spring training

6:10 p.m.: Seattle vs. Chicago Cubs MLB.TV

Basketball, college men, NCAA Tournament

9:10 a.m.: Michigan vs. Saint Louis CBS

11:45 a.m.: Michigan State vs. Louisville CBS

2:15 p.m.: Duke vs. TCU CBS

3:10 p.m.: Houston vs. Texas A&M TNT

4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas truTV/TBS

4:50 p.m.: Illinois vs. VCU CBS

5:45 p.m.: Nebraska vs. Vanderbilt TNT

6:45 p.m.: Arkansas vs. High Point truTV/TBS

Basketball, college women, NCAA Tournament

8:30 a.m.: Ohio State vs. Howard ESPN2

9 a.m.: Louisville vs. Vermont ESPN

10 a.m.: South Carolina vs. Southern ABC

10:30 a.m.: Georgia vs. Virginia ESPN2

11 a.m.: Notre Dame vs. Fairfield ESPN

11:30 a.m.: Kentucky vs. James Madison ESPNU

11:30 a.m.: Alabama vs. Rhode Island ESPNEWS

Noon: UConn vs. UTSA ABC

12:30 p.m.: Clemson vs. USC ESPN2

1 p.m.: Iowa vs. Fairleigh Dickinson ESPN

2 p.m.: West Virginia vs. Miami (Ohio) ESPNU

2:30 p.m.: Iowa State vs. Syracuse ESPN2

4 p.m.: Vanderbilt vs. High Point ESPNEWS

4:30 p.m.: Oklahoma State vs. Princeton ESPN2

6:30 p.m.: Illinois vs. Colorado ESPN2

7 p.m.: UCLA vs. Cal Baptist ESPN

Basketball, NBA

4 p.m.: L.A. Lakers at Orlando NBA TV

7 p.m.: Milwaukee at Phoenix NBA TV

Golf

Noon: PGA: Valspar Championship NBC

Noon: PGA Champions: Cologuard Classic Golf

3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Winnipeg at Pittsburgh NHL Network

2 p.m.: Seattle at Columbus ESPN+

5 p.m.: Boston at Detroit ABC

Hockey, WHL

6:05 p.m.: Tri-City at Spokane SWX

Horse racing

10 a.m.: America’s Day at the Races … FS1

Soccer

8 a.m.: EPL: Burnley at Fulham USA

10:30 a.m.: EPL: Chelsea at Everton USA

Noon: USL League One: New York at Spokane ESPN+

1 p.m.: EPL: Brentford at Leeds United USA

3 p.m.: MLS: Orlando City at Nashville FS1

6 p.m.: USL Super League: DC Power at Spokane Peacock

Wrestling, college

8 a.m.: NCAA Championships … ESPNU

3:30 p.m.: NCAA Championships … ESPN

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

2:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM

Basketball, college men, NCAA Tournament

9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM

4:10 p.m.: Gonzaga vs. Texas 590-AM / 96.1-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: NASCAR Cup Series: Goodyear 400 FS1

3:30 p.m.: NHRA: Arizona Nationals FS1

Baseball, college

12:05 p.m.: Grand Canyon at Wash. State Mountain West Network

1 p.m.: Gonzaga at San Diego ESPN+

Baseball, MLB spring training

12:05 p.m.: Seattle vs. Chicago White Sox MLB.TV

6 p.m.: L.A. Dodgers vs. L.A. Angels MLB Network

Basketball, college men, NCAA Tournament

Round of 32 games TBDTBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

Basketball, college men, NIT

1:30 p.m.: Illinois State at Wake Forest ESPN2

3:30 p.m.: Seattle U at Auburn ESPN2

4 p.m.: UNLV at Tulsa ESPNU

5:30 p.m.: Wichita State at Oklahoma State ESPN2

6 p.m.: Saint Joseph’s at Cal ESPNU

Basketball, college women, NCAA Tournament

Round of 32 games TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

TBD: Teams TBD TBD

Basketball, NBA

2 p.m.: Portland at Denver NBA TV

5 p.m.: Minnesota at Boston NBC

Golf

10 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf

Noon: PGA Champions: Cologuard Classic Golf

3 p.m.: LPGA: Founders Cup Golf

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Colorado at Washington NHL Network

4 p.m.: Las Vegas at Dallas NHL Network

Soccer7:15 a.m.: EPL: Nottingham Forest at Tottenham USA

11:15 a.m.: NWSL: Kansas City at Chicago ESPN2

11:30 a.m.: MLS: Seattle at Minnesota Fox 28

1:45 p.m.: MLS: L.A. Galaxy at Portland Fox 28

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college

12:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM

Basketball, college men, NCAA Tournament

9 a.m.: NCAA Tournament coverage 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change