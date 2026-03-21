The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: NASCAR Cup: Goodyear 400 FS1

3:30 p.m.: NHRA: Arizona Nationals FS1

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Philadelphia vs. N.Y. Yankees MLB Network

6:05 p.m.: Seattle vs. Chi. White Sox MLB.TV

6:07 p.m.: L.A. Dodgers vs. L.A. Angels MLB Network

Basketball, college men, tournaments

9:10 a.m.: NCAA: Miami vs. Purdue CBS

11:45 a.m.: NCAA: Kentucky vs. Iowa State CBS

1:30 p.m.: NIT: Illinois State at Wake Forest ESPN2

2:15 p.m.: NCAA: St. John’s vs. Kansas CBS

3:10 p.m.: NCAA: Tennessee vs. Virginia TNT

3:03 p.m.: NIT: Seattle U at Auburn ESPN2

4 p.m.: NIT: UNLV at Tulsa ESPNU

4:10 p.m.: NCAA: Iowa vs. Florida TBS

4:50 p.m.: NCAA: Utah State vs. Arizona truTV

5:30 p.m.: NIT: Wichita State at Oklahoma State ESPN2

5:45 p.m.: NCAA: UCLA vs. Connecticut TNT

6 p.m.: NIT: Saint Joseph’s at California ESPNU

6:45 p.m.: NCAA: Texas Tech vs. Alabama TBS

Basketball, college women, NCAA Tournament

9 a.m.: Maryland at North Carolina ESPN

10 a.m.: NC State at Michigan ABC

11 a.m.: Mississippi at Minnesota ESPN

Noon: Texas Tech at Louisiana State ABC

1 p.m.: Baylor at Duke ESPN

3 p.m.: Oregon State at Texas ESPN

5 p.m.: Michigan State at Oklahoma ESPN

7 p.m.: Washington at Texas Christian ESPN

Basketball, NBA

5 p.m.: Minnesota at Boston NBC

Golf

10 a.m.: PGA: Valspar Championship Golf

Noon: PGA: Valspar Championship NBC

Noon: Champions: Cologuard Classic Golf

3 p.m.: LPGA: Founders Cup …. Golf

Hockey, college women, championship

1 p.m.: Ohio State vs. Wisconsin ESPNU

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Colorado at Washington NHL Network

4 p.m.: Vegas at Dallas NHL Network

Hockey, WHL

5:05 p.m.: Seattle at Spokane Victory+

Soccer, men’s club

7:15 a.m.: EPL: Tottenham at Nottingham Forest USA

9:30 a.m.: English Cup Final: Arsenal vs. Man City Paramount+

11:30 a.m.: MLS: Minnesota at Seattle Fox 28

1:45 p.m.: MLS: Portland at L.A. Galaxy Fox 28

Soccer, women’s club

11:15 a.m.: NWSL: Chicago at Kansas City ESPN2

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college

4:05 p.m.: Grand Canyon at Washington State 920-AM / 100.7-FM

Basketball, college men

9 a.m.: NCAA Tournament (all day) 700-AM / 105.3-FM

Hockey, WHL

5:05 p.m.: Seattle at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change