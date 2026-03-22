Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Monday’s TV Highlights

Baseball, MLB spring training

10:05 a.m.: Baltimore vs. Washington MLB Network

Noon: Seattle vs. San Diego MLB.TV

5:05 p.m.: Kansas City vs. Texas MLB Network

Basketball, college women, NCAA Tournament

9 a.m.: Alabama vs. Louisville ESPN

11 a.m.: Virginia vs. Iowa ESPN

1 p.m.: Notre Dame vs. Ohio State ESPN

2 p.m.: Kentucky vs. West Virginia ESPN2

3 p.m.: Syracuse vs. Connecticut ESPN

4 p.m.: Illinois vs. Vanderbilt ESPN2

5 p.m.: Southern California vs. South Carolina ESPN

7 p.m.: Oklahoma State vs. UCLA ESPN

Basketball, NBA

4 p.m.: San Antonio at Miami Peacock

6:30 p.m.: Golden State at Dallas Peacock

Golf, TGL

6 p.m.: Jupiter Links vs. Los Angeles ESPN2

Hockey, NHL

4:30 p.m.: Ottawa at N.Y. Rangers NHL Network

Monday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

Noon: Seattle vs. San Diego 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change