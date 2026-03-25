Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10:15 a.m.: Pittsburgh at N.Y. Mets NBC
1:10 p.m.: Detroit at San Diego MLB Network
5:30 p.m.: Arizona at L.A. Dodgers NBC
7:10 p.m.: Cleveland at Seattle Mariners TV
Basketball, college men, NCAA Tournament
4:10 p.m.: Purdue vs. Texas CBS
4:30 p.m.: Nebraska vs. Iowa TBS / truTV
6:45 p.m.: Arizona vs. Arkansas CBS
7:05 p.m.: Houston vs. Illinois TBS / truTV
Basketball, NBA
4 p.m.: New York at Charlotte NBA TV
Golf
8 a.m.: Korn Ferry: Club Car Championship Golf
Noon: PGA: Houston Open Golf
4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf
Hockey, college men
10:30 a.m.: Michigan State vs. UConn ESPN2
2 p.m.: Wisconsin vs. Dartmouth ESPNU
5:30 p.m.: North Dakota vs. Merrimack ESPN2
Hockey, NHL
4 p.m.: Minnesota at Florida ESPN
4 p.m.: Seattle at Tampa Bay KSKN
6:30 p.m.: Edmonton at Las Vegas ESPN
Soccer
12:45 p.m.: World Cup qualifying: Bosnia-Herzegovina at Wales FS1
1 p.m.: International friendly: France vs. Brazil ESPN2
7 p.m.: NWSL: Portland at San Diego CBS Sports
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Cleveland at Seattle 920-AM / 100.7-FM
Basketball, college men, NCAA Tournament
4 p.m.: Sweet 16 coverage 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change