Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10:15 a.m.: Pittsburgh at N.Y. Mets NBC

1:10 p.m.: Detroit at San Diego MLB Network

5:30 p.m.: Arizona at L.A. Dodgers NBC

7:10 p.m.: Cleveland at Seattle Mariners TV

Basketball, college men, NCAA Tournament

4:10 p.m.: Purdue vs. Texas CBS

4:30 p.m.: Nebraska vs. Iowa TBS / truTV

6:45 p.m.: Arizona vs. Arkansas CBS

7:05 p.m.: Houston vs. Illinois TBS / truTV

Basketball, NBA

4 p.m.: New York at Charlotte NBA TV

Golf

8 a.m.: Korn Ferry: Club Car Championship Golf

Noon: PGA: Houston Open Golf

4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf

Hockey, college men

10:30 a.m.: Michigan State vs. UConn ESPN2

2 p.m.: Wisconsin vs. Dartmouth ESPNU

5:30 p.m.: North Dakota vs. Merrimack ESPN2

Hockey, NHL

4 p.m.: Minnesota at Florida ESPN

4 p.m.: Seattle at Tampa Bay KSKN

6:30 p.m.: Edmonton at Las Vegas ESPN

Soccer

12:45 p.m.: World Cup qualifying: Bosnia-Herzegovina at Wales FS1

1 p.m.: International friendly: France vs. Brazil ESPN2

7 p.m.: NWSL: Portland at San Diego CBS Sports

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Cleveland at Seattle 920-AM / 100.7-FM

Basketball, college men, NCAA Tournament

4 p.m.: Sweet 16 coverage 700-AM / 105.3-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change