Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Friday’s TV Highlights

Baseball, college

4:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network

6 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+

Baseball, MLB

4:05 p.m.: Athletics at Toronto MLB Network

6:40 p.m.: Cleveland at Seattle Apple TV

7:10 p.m.: Arizona at L.A. Dodgers MLB Network

Basketball, college men, NCAA Tournament

4:10 p.m.: Duke vs. St. John’s CBS

4:35 p.m.: Michigan vs. Alabama TBS / truTV

6:45 p.m.: UConn vs. Michigan State CBS

7:10 p.m.: Iowa State vs. Tennessee TBS / truTV

Basketball, college women, NCAA Tournament

11:30 a.m.: Vanderbilt vs. Notre Dame ESPN

2 p.m.: UConn vs. North Carolina ESPN

4:30 p.m.: UCLA vs. Minnesota ESPN

7 p.m.: LSU vs. Duke ESPN

Basketball, NBA

4 p.m.: New York at Charlotte NBA TV

Golf

8 a.m.: Korn Ferry: Club Car Championship Golf

Noon: PGA: Houston Open Golf

4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Detroit at Buffalo NHL Network

Hockey, WHL playoffs

7 p.m.: Spokane at Prince George Victory+

Soccer

12:45 p.m.: International friendly: Uruguay vs. England FS1

Friday’s Radio Highlights

Baseball, college

4:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM

Basketball, college men, NCAA Tournament

4 p.m.: Sweet 16 coverage 700-AM/105.3-FM

Hockey, WHL playoffs

7 p.m.: Spokane at Prince George 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

8 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix practice FS1

11:30 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix qualifying FS1

1:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: US Marine Corps 250 KSKN

Baseball, college

2:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network

3 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Minnesota at Baltimore FS1

4:15 p.m.: N.Y. Yankees at San Francisco Fox 28

6:40 p.m.: Cleveland at Seattle MLB Network

Basketball, college men, NCAA Tournament

3 p.m.: Teams TBD CBS / TBS

5 p.m.: Teams TBD CBS / TBS

Basketball, college women, NCAA Tournament

9:30 a.m.: Michigan vs. Louisville ABC

Noon: Texas vs. Kentucky ABC

2 p.m.: South Carolina vs. Oklahoma ESPN

4:30 p.m.: TCU vs. Virginia ESPN

Basketball, NBA

2:30 p.m.: Detroit at Minnesota ABC

7 p.m.: Utah at Phoenix NBA TV

Football, UFL

9 a.m.: D.C. at St. Louis ESPN

1 p.m.: Houston at Arlington Fox 28

Golf

10 a.m.: PGA: Houston Open Golf

Noon: Houston Open continued NBC

Noon: Korn Ferry: Club Car Championship Golf

2 p.m.: PGA Champions: Hoag Classic Golf

4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf

11:30 p.m.: DP World Tour: Hero Indian Open Golf

Hockey, NHL

2 p.m.: Minnesota at Boston NHL Network

2:30 p.m.: Seattle at Buffalo ESPN+

5 p.m.: Philadelphia at Detroit ABC

Hockey, WHL playoffs

6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+

Horse racing

4 p.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, college men

9 a.m.: Notre Dame at Virginia ESPNU

11 a.m.: Duke at Syracuse ESPNU

Soccer

11 a.m.: NWSL: Washington at Denver CBS

1 p.m.: NWSL: Kansas City at Portland CBS

Volleyball, professional women

9 a.m.: Major League Volleyball All-Star match CBS

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, college

2:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM

Basketball, college men, NCAA Tournament

3 p.m.: Elite Eight coverage 700-AM/105.3-FM

Hockey, WHL playoffs

6 p.m.: Spokane at Prince George 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

10 a.m.: IndyCar: Alabama Indy Grand Prix Fox 28

12:30 p.m.: NASCAR Cup Series: Cook Out 400 FS1

1 p.m.: MotoGP: Grand Prix of the Americas Fox 28

Baseball, college

9 a.m.: Tennessee at Vanderbilt ESPN2

12:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network

1 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+

Baseball, MLB

10:35 a.m.: Kansas City at Atlanta MLB Network

4:20 p.m.: Cleveland at Seattle Peacock

Basketball, college men, NCAA Tournament

11 a.m.: Teams TBD CBS

1:30 p.m.: Teams TBD CBS

Basketball, college women, NCAA Tournament

10 a.m.: Teams TBD ABC

Noon: Teams TBD ABC

Basketball, NBA

12:30 p.m.: L.A. Clippers at Milwaukee NBA TV

4:30 p.m.: New York at Oklahoma City NBC

7 p.m.: Golden State at Denver NBC

Football, UFL

5 p.m.: Columbus at Orlando ESPN

Golf

10 a.m.: PGA: Houston Open Golf

Noon: Houston Open continued NBC

Noon: Korn Ferry: Club Car Championship Golf

2 p.m.: PGA Champions: Hoag Classic Golf

4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: Florida at N.Y. Rangers NHL Network

4 p.m.: Chicago at New Jersey NHL Network

Softball, college

9 a.m.: Oklahoma at LSU ESPN

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, college

12:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM

Baseball, MLB

2 p.m.: Mariners Trident Talk 92.5-FM

4:20 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM

Basketball, college men, NCAA Tournament

11 a.m.: Elite Eight coverage 700-AM/105.3-FM

All events subject to change