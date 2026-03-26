On the air
Friday’s TV Highlights
Baseball, college
4:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network
6 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+
Baseball, MLB
4:05 p.m.: Athletics at Toronto MLB Network
6:40 p.m.: Cleveland at Seattle Apple TV
7:10 p.m.: Arizona at L.A. Dodgers MLB Network
Basketball, college men, NCAA Tournament
4:10 p.m.: Duke vs. St. John’s CBS
4:35 p.m.: Michigan vs. Alabama TBS / truTV
6:45 p.m.: UConn vs. Michigan State CBS
7:10 p.m.: Iowa State vs. Tennessee TBS / truTV
Basketball, college women, NCAA Tournament
11:30 a.m.: Vanderbilt vs. Notre Dame ESPN
2 p.m.: UConn vs. North Carolina ESPN
4:30 p.m.: UCLA vs. Minnesota ESPN
7 p.m.: LSU vs. Duke ESPN
Basketball, NBA
4 p.m.: New York at Charlotte NBA TV
Golf
8 a.m.: Korn Ferry: Club Car Championship Golf
Noon: PGA: Houston Open Golf
4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Detroit at Buffalo NHL Network
Hockey, WHL playoffs
7 p.m.: Spokane at Prince George Victory+
Soccer
12:45 p.m.: International friendly: Uruguay vs. England FS1
Friday’s Radio Highlights
Baseball, college
4:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM
Basketball, college men, NCAA Tournament
4 p.m.: Sweet 16 coverage 700-AM/105.3-FM
Hockey, WHL playoffs
7 p.m.: Spokane at Prince George 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
8 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix practice FS1
11:30 a.m.: IndyCar: Alabama Grand Prix qualifying FS1
1:30 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: US Marine Corps 250 KSKN
Baseball, college
2:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network
3 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Minnesota at Baltimore FS1
4:15 p.m.: N.Y. Yankees at San Francisco Fox 28
6:40 p.m.: Cleveland at Seattle MLB Network
Basketball, college men, NCAA Tournament
3 p.m.: Teams TBD CBS / TBS
5 p.m.: Teams TBD CBS / TBS
Basketball, college women, NCAA Tournament
9:30 a.m.: Michigan vs. Louisville ABC
Noon: Texas vs. Kentucky ABC
2 p.m.: South Carolina vs. Oklahoma ESPN
4:30 p.m.: TCU vs. Virginia ESPN
Basketball, NBA
2:30 p.m.: Detroit at Minnesota ABC
7 p.m.: Utah at Phoenix NBA TV
Football, UFL
9 a.m.: D.C. at St. Louis ESPN
1 p.m.: Houston at Arlington Fox 28
Golf
10 a.m.: PGA: Houston Open Golf
Noon: Houston Open continued NBC
Noon: Korn Ferry: Club Car Championship Golf
2 p.m.: PGA Champions: Hoag Classic Golf
4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf
11:30 p.m.: DP World Tour: Hero Indian Open Golf
Hockey, NHL
2 p.m.: Minnesota at Boston NHL Network
2:30 p.m.: Seattle at Buffalo ESPN+
5 p.m.: Philadelphia at Detroit ABC
Hockey, WHL playoffs
6 p.m.: Spokane at Prince George Victory+
Horse racing
4 p.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, college men
9 a.m.: Notre Dame at Virginia ESPNU
11 a.m.: Duke at Syracuse ESPNU
Soccer
11 a.m.: NWSL: Washington at Denver CBS
1 p.m.: NWSL: Kansas City at Portland CBS
Volleyball, professional women
9 a.m.: Major League Volleyball All-Star match CBS
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, college
2:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM
Basketball, college men, NCAA Tournament
3 p.m.: Elite Eight coverage 700-AM/105.3-FM
Hockey, WHL playoffs
6 p.m.: Spokane at Prince George 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
10 a.m.: IndyCar: Alabama Indy Grand Prix Fox 28
12:30 p.m.: NASCAR Cup Series: Cook Out 400 FS1
1 p.m.: MotoGP: Grand Prix of the Americas Fox 28
Baseball, college
9 a.m.: Tennessee at Vanderbilt ESPN2
12:05 p.m.: Nevada at Washington State Mountain West Network
1 p.m.: Gonzaga at Pacific ESPN+
Baseball, MLB
10:35 a.m.: Kansas City at Atlanta MLB Network
4:20 p.m.: Cleveland at Seattle Peacock
Basketball, college men, NCAA Tournament
11 a.m.: Teams TBD CBS
1:30 p.m.: Teams TBD CBS
Basketball, college women, NCAA Tournament
10 a.m.: Teams TBD ABC
Noon: Teams TBD ABC
Basketball, NBA
12:30 p.m.: L.A. Clippers at Milwaukee NBA TV
4:30 p.m.: New York at Oklahoma City NBC
7 p.m.: Golden State at Denver NBC
Football, UFL
5 p.m.: Columbus at Orlando ESPN
Golf
10 a.m.: PGA: Houston Open Golf
Noon: Houston Open continued NBC
Noon: Korn Ferry: Club Car Championship Golf
2 p.m.: PGA Champions: Hoag Classic Golf
4 p.m.: LPGA: Ford Championship Golf
Hockey, NHL
10 a.m.: Florida at N.Y. Rangers NHL Network
4 p.m.: Chicago at New Jersey NHL Network
Softball, college
9 a.m.: Oklahoma at LSU ESPN
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, college
12:05 p.m.: Nevada at Washington State 920-AM/100.7-FM
Baseball, MLB
2 p.m.: Mariners Trident Talk 92.5-FM
4:20 p.m.: Cleveland at Seattle 92.5-FM
Basketball, college men, NCAA Tournament
11 a.m.: Elite Eight coverage 700-AM/105.3-FM
All events subject to change