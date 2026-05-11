On the air
Tuesday’s TV Highlights
Auto racing
1 p.m.: Indianapolis 500 (practice) FS1
Baseball, college
4:05 p.m.: Seattle U at Washington State MW Network
Baseball, MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston SEAM
7:10 p.m.: San Francisco at L.A. Dodgers MLB Network
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: Minnesota at San Antonio NBC
Golf
9 a.m.: Tuesday at the PGA Championship ESPN+
Hockey, NHL playoffs
4 p.m.: Buffalo at Montreal ESPN
6:30 p.m.: Anaheim at Vegas ESPN
Soccer, men’s club
Noon: EFL playoffs: Southampton at Middlesbrough CBS Sports
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
5:10 p.m.: Seattle at Houston 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MILB
6:35 p.m.: Spokane at Tri-City 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change