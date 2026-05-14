The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
60°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

Noon: IndyCar: Indianapolis 500 practice FS1

2 p.m.: NASCAR Truck Series: Ecosave 200 FS1

Baseball, Banana Ball

4 p.m.: Savannah Bananas vs. Loco Beach Coconuts truTV

Baseball, college

11:30 a.m.: D-III Regional: Whitworth at Montclair State NCAA.com

6 p.m.: Seattle U at Gonzaga ESPN+

Baseball, MLB

4 p.m.: Boston at Atlanta or Cincinnati at Cleveland MLBN

6:40 p.m.: San Diego at Seattle KSKN/SEAM

6:40 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels MLBN

Basketball, NBA playoffs

4 p.m.: Detroit at Cleveland Prime Video

6:30 p.m.: San Antonio at Minnesota Prime Video

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Washington at Indiana ION

7 p.m.: Toronto at Los Angeles or Chicago at Phoenix ION

Football, UFL

5 p.m.: Orlando at Dallas Fox 28

Golf

9 a.m.: PGA Championship ESPN

Noon: LPGA: Queen City Championship Golf

Hockey, IIHF World Championships

7:20 a.m.: Sweden at Canada NHL Network

11:20 a.m.: Switzerland at USA NHL Network

Softball, NCAA Regionals

9 a.m.: Stetson at Florida State ESPNU

11 a.m.: UConn at Texas A&M ESPN2

7 p.m.: Cal Baptist at UCLA ESPN

7 p.m.: Idaho State at Oregon ESPN2

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: BetRivers 200 KSKN

1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 qualifying Fox 28

4 p.m.: ARCA Menards Series: Owens Corning 200 FS1

Baseball, college

1 p.m.: Seattle U at Gonzaga ESPN+

TBD: D-III Regional: Whitworth vs. TBD NCAA.com

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Baltimore at Washington FS1

4:15 p.m.: San Diego at Seattle Fox 28/SEAM

6:30 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels or San Francisco at Athletics MLBN

Football, UFL

9 a.m.: D.C. at Louisville ABC

Noon: Houston at St. Louis ABC

Golf

7 a.m.: PGA Championship ESPN

10 a.m.: PGA Championship continued CBS

Noon: LPGA: Queen City Championship Golf

Hockey, IIHF World Championships

7:20 a.m.: Canada at Italy NHL Network

11:20 a.m.: Latvia at Switzerland NHL Network

Hockey, NHL playoffs

2 p.m.: Anaheim at Vegas (if necessary) ESPN

5 p.m.: Buffalo at Montreal ABC

Horse racing

1 p.m.: Preakness Stakes early coverage NBC

4 p.m.: Preakness Stakes NBC

Lacrosse, men’s NCAA Tournament

9 a.m.: Johns Hopkins vs. Notre Dame ESPNU

11:30 a.m.: Syracuse vs. North Carolina ESPNU

Soccer, men’s club

7 a.m.: FA Cup: Manchester City vs. Chelsea ESPN2

6 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle FS1

Soccer, women’s club

1 p.m.: USL Super League: Brooklyn at Spokane Peacock

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:15 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

5 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

10 a.m.: NASCAR Cup Series: All-Star Race FS1

1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 Fox 28

Baseball, college

TBD: D-III Regional: Whitworth vs. TBD NCAA.com

Baseball, MLB

1 p.m.: San Francisco at Athletics MLBN

4:20 p.m.: San Diego at Seattle SEAM

Basketball, NBA playoffs

TBD: Cleveland at Detroit (if necessary) TBD

TBD: Minnesota at San Antonio (if necessary) TBD

Basketball, WNBA

10:30 a.m.: Las Vegas at Atlanta NBC

3 p.m.: Seattle at Indiana Peacock

Football, UFL

10 a.m.: Columbus at Birmingham Fox 28

Golf

7 a.m.: PGA Championship ESPN

10 a.m.: PGA Championship continued CBS

Noon: LPGA: Queen City Championship Golf

Hockey, IIHF World Championships

7:20 a.m.: Sweden at Denmark NHL Network

11:20 a.m.: Latvia at Germany NHL Network

Lacrosse, men’s NCAA Tournament

9 a.m.: Penn State vs. Princeton ESPNU

11:30 a.m.: Georgetown vs. Duke ESPNU

Soccer, men’s club

7 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Leeds USA

9:30 a.m.: EPL: West Ham at Newcastle USA

4 p.m.: USL Cup: Las Vegas at Spokane KSKN

Soccer, women’s club

3 p.m.: NWSL: Angel City at Portland ESPN2

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:20 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM

Baseball, NWL

1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

All events subject to change