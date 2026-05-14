On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
Noon: IndyCar: Indianapolis 500 practice FS1
2 p.m.: NASCAR Truck Series: Ecosave 200 FS1
Baseball, Banana Ball
4 p.m.: Savannah Bananas vs. Loco Beach Coconuts truTV
Baseball, college
11:30 a.m.: D-III Regional: Whitworth at Montclair State NCAA.com
6 p.m.: Seattle U at Gonzaga ESPN+
Baseball, MLB
4 p.m.: Boston at Atlanta or Cincinnati at Cleveland MLBN
6:40 p.m.: San Diego at Seattle KSKN/SEAM
6:40 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels MLBN
Basketball, NBA playoffs
4 p.m.: Detroit at Cleveland Prime Video
6:30 p.m.: San Antonio at Minnesota Prime Video
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Washington at Indiana ION
7 p.m.: Toronto at Los Angeles or Chicago at Phoenix ION
Football, UFL
5 p.m.: Orlando at Dallas Fox 28
Golf
9 a.m.: PGA Championship ESPN
Noon: LPGA: Queen City Championship Golf
Hockey, IIHF World Championships
7:20 a.m.: Sweden at Canada NHL Network
11:20 a.m.: Switzerland at USA NHL Network
Softball, NCAA Regionals
9 a.m.: Stetson at Florida State ESPNU
11 a.m.: UConn at Texas A&M ESPN2
7 p.m.: Cal Baptist at UCLA ESPN
7 p.m.: Idaho State at Oregon ESPN2
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM/105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM/105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: BetRivers 200 KSKN
1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 qualifying Fox 28
4 p.m.: ARCA Menards Series: Owens Corning 200 FS1
Baseball, college
1 p.m.: Seattle U at Gonzaga ESPN+
TBD: D-III Regional: Whitworth vs. TBD NCAA.com
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Baltimore at Washington FS1
4:15 p.m.: San Diego at Seattle Fox 28/SEAM
6:30 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels or San Francisco at Athletics MLBN
Football, UFL
9 a.m.: D.C. at Louisville ABC
Noon: Houston at St. Louis ABC
Golf
7 a.m.: PGA Championship ESPN
10 a.m.: PGA Championship continued CBS
Noon: LPGA: Queen City Championship Golf
Hockey, IIHF World Championships
7:20 a.m.: Canada at Italy NHL Network
11:20 a.m.: Latvia at Switzerland NHL Network
Hockey, NHL playoffs
2 p.m.: Anaheim at Vegas (if necessary) ESPN
5 p.m.: Buffalo at Montreal ABC
Horse racing
1 p.m.: Preakness Stakes early coverage NBC
4 p.m.: Preakness Stakes NBC
Lacrosse, men’s NCAA Tournament
9 a.m.: Johns Hopkins vs. Notre Dame ESPNU
11:30 a.m.: Syracuse vs. North Carolina ESPNU
Soccer, men’s club
7 a.m.: FA Cup: Manchester City vs. Chelsea ESPN2
6 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle FS1
Soccer, women’s club
1 p.m.: USL Super League: Brooklyn at Spokane Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:15 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM
Baseball, NWL
5 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
10 a.m.: NASCAR Cup Series: All-Star Race FS1
1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 Fox 28
Baseball, college
TBD: D-III Regional: Whitworth vs. TBD NCAA.com
Baseball, MLB
1 p.m.: San Francisco at Athletics MLBN
4:20 p.m.: San Diego at Seattle SEAM
Basketball, NBA playoffs
TBD: Cleveland at Detroit (if necessary) TBD
TBD: Minnesota at San Antonio (if necessary) TBD
Basketball, WNBA
10:30 a.m.: Las Vegas at Atlanta NBC
3 p.m.: Seattle at Indiana Peacock
Football, UFL
10 a.m.: Columbus at Birmingham Fox 28
Golf
7 a.m.: PGA Championship ESPN
10 a.m.: PGA Championship continued CBS
Noon: LPGA: Queen City Championship Golf
Hockey, IIHF World Championships
7:20 a.m.: Sweden at Denmark NHL Network
11:20 a.m.: Latvia at Germany NHL Network
Lacrosse, men’s NCAA Tournament
9 a.m.: Penn State vs. Princeton ESPNU
11:30 a.m.: Georgetown vs. Duke ESPNU
Soccer, men’s club
7 a.m.: EPL: Brighton & Hove Albion at Leeds USA
9:30 a.m.: EPL: West Ham at Newcastle USA
4 p.m.: USL Cup: Las Vegas at Spokane KSKN
Soccer, women’s club
3 p.m.: NWSL: Angel City at Portland ESPN2
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:20 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM/105.3-FM
Baseball, NWL
1:05 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
All events subject to change