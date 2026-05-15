On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: BetRivers 200 KSKN
1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 qualifying Fox 28
4 p.m.: ARCA Menards Series: Owens Corning 200 FS1
Baseball, college
8 a.m.: D-III Regional: Whitworth vs. Husson NCAA.com
1 p.m.: Seattle U at Gonzaga ESPN+
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Baltimore at Washington FS1
4:15 p.m.: San Diego at Seattle Fox 28/SEAM
6:30 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels or San Francisco at Athletics MLBN
Football, UFL
9 a.m.: D.C. at Louisville ABC
Noon: Houston at St. Louis ABC
Golf
7 a.m.: PGA Championship ESPN
10 a.m.: PGA Championship continued CBS
Noon: LPGA: Queen City Championship Golf
Hockey, IIHF World Championship
7:20 a.m.: Canada at Italy NHL Network
11:20 a.m.: Latvia at Switzerland NHL Network
Hockey, NHL playoffs
5 p.m.: Buffalo at Montreal ABC
Horse racing
1 p.m.: Preakness Stakes early coverage NBC
4 p.m.: Preakness Stakes NBC
Lacrosse, men’s NCAA Tournament
9 a.m.: Johns Hopkins vs. Notre Dame ESPNU
11:30 a.m.: Syracuse vs. North Carolina ESPNU
Soccer, men’s club
7 a.m.: FA Cup: Manchester City vs. Chelsea ESPN2
6 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle FS1
Soccer, women’s club
1 p.m.: USL Super League: Brooklyn at Spokane Peacock
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:15 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
5 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM
All events subject to change