The Spokesman-Review
On the Air

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

1 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: BetRivers 200 KSKN

1 p.m.: IndyCar: Indianapolis 500 qualifying Fox 28

4 p.m.: ARCA Menards Series: Owens Corning 200 FS1

Baseball, college

8 a.m.: D-III Regional: Whitworth vs. Husson NCAA.com

1 p.m.: Seattle U at Gonzaga ESPN+

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Baltimore at Washington FS1

4:15 p.m.: San Diego at Seattle Fox 28/SEAM

6:30 p.m.: L.A. Dodgers at L.A. Angels or San Francisco at Athletics MLBN

Football, UFL

9 a.m.: D.C. at Louisville ABC

Noon: Houston at St. Louis ABC

Golf

7 a.m.: PGA Championship ESPN

10 a.m.: PGA Championship continued CBS

Noon: LPGA: Queen City Championship Golf

Hockey, IIHF World Championship

7:20 a.m.: Canada at Italy NHL Network

11:20 a.m.: Latvia at Switzerland NHL Network

Hockey, NHL playoffs

5 p.m.: Buffalo at Montreal ABC

Horse racing

1 p.m.: Preakness Stakes early coverage NBC

4 p.m.: Preakness Stakes NBC

Lacrosse, men’s NCAA Tournament

9 a.m.: Johns Hopkins vs. Notre Dame ESPNU

11:30 a.m.: Syracuse vs. North Carolina ESPNU

Soccer, men’s club

7 a.m.: FA Cup: Manchester City vs. Chelsea ESPN2

6 p.m.: MLS: LA Galaxy at Seattle FS1

Soccer, women’s club

1 p.m.: USL Super League: Brooklyn at Spokane Peacock

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:15 p.m.: San Diego at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

5 p.m.: Spokane at Hillsboro 103.5-FM

All events subject to change