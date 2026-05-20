The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, college

2 p.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. SMC/Pepperdine ESPN+

Baseball, MLB

10 a.m.: Cleveland at Detroit MLBN

4 p.m.: Toronto at N.Y. Yankees MLBN

7 p.m.: Colorado at Arizona or Athletics at L.A. Angels MLBN

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: ECF: Cleveland at New York ESPN

Basketball, WNBA

5 p.m.: Golden State at New York Prime Video

7 p.m.: Los Angeles at Phoenix Prime Video

Golf

4 a.m.: DP World: Soudal Open Golf

6 a.m.: Champions: Trophy Hassan II Golf

Noon: PGA: The CJ Cup Golf

Hockey, NHL Stanley Cup playoffs

5 p.m.: ECF: Montreal at Carolina TNT / truTV

Hockey, World Championship

7:20 a.m.: Norway vs. Canada NHL

11:20 a.m.: Great Britain vs. Switzerland NHL

Softball, college

4 p.m.: Georgia at Tennessee ESPN2

6 p.m.: Oklahoma State at Nebraska ESPN2

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, college

2 p.m.: WCC tournament: Gonzaga vs. SMC/Pepperdine 101.5-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Vancouver at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change