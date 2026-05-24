On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, MLB
12:40 p.m.: N.Y. Yankees at Kansas City ESPN
4:07 p.m.: Miami at Toronto MLB Network
6:40 p.m.: Seattle at Athletics SEAM
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: New York at Cleveland ESPN
Golf, college
2:30 p.m.: NCAA women’s individual championship Golf
Hockey, Memorial Cup
6 p.m.: Everett at Kitchener NHL Network
Hockey, NHL playoffs
5 p.m.: Carolina at Montreal TNT / truTV
Hockey, IIHF World Championship
7:20 a.m.: Hungary vs. United States NHL Network
11:20 a.m.: Italy vs. Slovenia NHL Network
Lacrosse, men’s NCAA championship
10 a.m.: Notre Dame vs. Princeton ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open TNT / truTV
Monday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Seattle at Athletics 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change