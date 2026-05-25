The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
53°F
Current Conditions
Overcast clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:45 p.m.: Atlanta at Boston TBS

6:40 p.m.: Seattle at Athletics SEAM

6:45 p.m.: Arizona at San Francisco MLB Network

Basketball, NBA playoffs

5:30 p.m.: San Antonio at Oklahoma City NBC

Golf, women’s NCAA championship

10 a.m.: Team match play Golf

3 p.m.: Team match play (semifinals) Golf

Hockey, IIHF World Championship

7:20 a.m.: Austria vs. United States NHL Network

11:20 a.m.: Canada vs. Czechia NHL Network

Hockey, Memorial Cup

6 p.m.: Chicoutimi at Kitchener NHL Network

Hockey, NHL playoffs

6 p.m.: Colorado at Vegas ESPN

Tennis

9 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open TNT / truTV

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Seattle at Athletics 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MiLB

6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change