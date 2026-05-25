On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:45 p.m.: Atlanta at Boston TBS
6:40 p.m.: Seattle at Athletics SEAM
6:45 p.m.: Arizona at San Francisco MLB Network
Basketball, NBA playoffs
5:30 p.m.: San Antonio at Oklahoma City NBC
Golf, women’s NCAA championship
10 a.m.: Team match play Golf
3 p.m.: Team match play (semifinals) Golf
Hockey, IIHF World Championship
7:20 a.m.: Austria vs. United States NHL Network
11:20 a.m.: Canada vs. Czechia NHL Network
Hockey, Memorial Cup
6 p.m.: Chicoutimi at Kitchener NHL Network
Hockey, NHL playoffs
6 p.m.: Colorado at Vegas ESPN
Tennis
9 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open TNT / truTV
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Seattle at Athletics 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MiLB
6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change