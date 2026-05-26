On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: Washington at Cleveland MLBN
12:05 p.m.: Seattle at Athletics SEAM
1 p.m.: Arizona at San Francisco MLBN
3:35 p.m.: Tampa Bay at Baltimore FS1
4:40 p.m.: N.Y. Yankees at Kansas City Prime Video
7 p.m.: Colorado at L.A. Dodgers MLBN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Phoenix at New York USA
6 p.m.: Atlanta at Minnesota USA
Hockey, NHL Stanley Cup playoffs
5 p.m.: Carolina at Montreal TNT / truTV
Golf
3 p.m.: NCAA Women’s Team Match Play Golf
9 p.m.: LIV: South Korea FS1
Hockey, WHL Memorial Cup
6 p.m.: Kelowna at Everett NHL
Soccer, men, UEFA Conference League
Noon: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano CBS Sports
Tennis
2 a.m.: French Open TNT / truTV
8 a.m.: French Open continued truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
12:05 p.m.: Seattle at Athletics 700-AM / 105.3-FM
Baseball, Northwest League
6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change