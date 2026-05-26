Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10 a.m.: Washington at Cleveland MLBN

12:05 p.m.: Seattle at Athletics SEAM

1 p.m.: Arizona at San Francisco MLBN

3:35 p.m.: Tampa Bay at Baltimore FS1

4:40 p.m.: N.Y. Yankees at Kansas City Prime Video

7 p.m.: Colorado at L.A. Dodgers MLBN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Phoenix at New York USA

6 p.m.: Atlanta at Minnesota USA

Hockey, NHL Stanley Cup playoffs

5 p.m.: Carolina at Montreal TNT / truTV

Golf

3 p.m.: NCAA Women’s Team Match Play Golf

9 p.m.: LIV: South Korea FS1

Hockey, WHL Memorial Cup

6 p.m.: Kelowna at Everett NHL

Soccer, men, UEFA Conference League

Noon: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano CBS Sports

Tennis

2 a.m.: French Open TNT / truTV

8 a.m.: French Open continued truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

12:05 p.m.: Seattle at Athletics 700-AM / 105.3-FM

Baseball, Northwest League

6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change