On the air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: L.A. Angels at Detroit MLB Network
1 p.m.: Atlanta at Boston MLB Network
Basketball, NBA playoffs
5:30 p.m.: Oklahoma City at San Antonio NBC
Basketball, WNBA
5 p.m.: Las Vegas at Dallas Prime Video
7 p.m.: Indiana at Golden State Prime Video
Golf
1 p.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf
9 p.m.: LIV Golf South Korea FS1
Hockey, World Championships
7:20 a.m.: Czech Republic at Finland NHL Network
11:20 a.m.: Sweden at Switzerland NHL Network
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Softball, College World Series
9 a.m.: Mississippi State vs. Texas Tech ESPN
11:30 a.m.: Tennessee vs. Texas ESPN
4 p.m.: UCLA vs. Alabama ESPN
6:30 p.m.: Arkansas vs. Nebraska ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change