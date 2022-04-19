Horizon Middle School Third Quarter Honor Roll
UPDATED: Tue., April 19, 2022
Horizon Middle School has announced its third quarter honor roll for the 2021-22 school year. Eligible students are listed first by grade and GPA, then alphabetically by last name.
Eighth grade
4.0: Gavin Ahumada, Wyatt Broach, Grayson Chissus, Kelsi Claypool, Jack Conrad, Kai Coursey, Faith Cunningham, Halle Del Mese, Isabelle Erickson, Nathan Gadd, Jaq Grove, Mckenzie Handran, Micah Hansen, Alexis Heinen, Trey Howard, Ava Hubble, Katelyn Jundt, Kaydyne Justice, Alaina Kudrna, Quinn Lipke, Addison Mercer, Silas Merino, Lucy Osborn, Liam Parnell, Lucina Peterson, Lillie Puckett, Jaelynn Qualley, Abigail Randall, Kyla Roberts, Aiden Sautter, Hudson Schulz, Ella Silvey, Charles Skidmore, Savannah Soule, Mackenzie Stewart, Luke Trefry, Emily Waters, Hayden Wheeler, Keira Wilkinson, Kailan Wright, Rei Yang, Riley Yates
3.25-3.99: Ashlyn Aaron, Chloe Ahumada, Aidan Allan, Gianna Bianco, Jaxson Bisquera, Matthew Boden, Hunter Branning, Scarlett Burchill, Korbin Crenshaw, Milo Daykin, Garret DePew, Kellen Deyarmin, Ashlynn Dill, Karter Downie, Makynna Duricic, Isabella Ferris, Elijah Fischer, Jamilyn Foley, Marley Francis, Claire Fulkerson, Bailey Gatchalian, Angelina Gingras-Voss, Izabella Griffey, Raeann Grogan, Annabelle Grossman, Jacob Haiar, Eliza Hall, Lilly Heaton, Deacon Hoopes, Cole Hubble, Susanna Javier, Isaac Jeross, Aubrianna Johnson, Andrew Jones, Victor Jones, Cael Jordan, Audrey Kannapien, Emmett Kopczynski, Owen Langhans, Jaxon Lefler, Owen Marshall, Devonte Moody, Lincoln Murray, Berkley Noble, Cooper Olmstead-Abrams, Payden Olmstead-Abrams, McCall Perrin, Braiden Porter, Clara Ray, Saige Roberts, Elena Rojas, Myles Romero, Audrey Russell, Isabelle Sater, Roberts Shepard, Jordan Sitts, Finnegan Smart, Sheilagh Smith, Grady Stinson, Jarom Tenney, Shane Tibbetts, Brant Trautman, Micah Ullman, Trey Wiggin, Ezekiel Wilburn, Keira Wilburn, Taylor Williamson, Steven Wissink, Anna Woolley, Amya Young, Megan Zapalac
Seventh grade
4.0: Sophia Allman, Elizabeth Beadle, Brett Bixby, Gracyn Bruszer, Izabella Cassie, Peyton Christensen, Calli Cohelan, Addison Cox, Gabriel Damiano, Bailey Dickson, Jason Francek, Jemma Fuher, Keely Handran, Tyler Heal, Alexa Henderson, Cameron Johnson, Ella Jorgensen, Emerson Lippoldt, Taryn Lish, Sienna Matson, Samuel McConnell, Claire McGarrigle, Connor Mealey, Paycee Nebel, Olivia Norton, Chloe Reamer, Neanna Reynolds-Overton, Adrienne Russell, Brooklyn Schmidt, Grace Schneider, Eric Shumway, Trevor Simpson, Jayna Smitham, Dylan Stavenjord, Lincoln Turner, Peyton Wold, Lucas Wolfrum
3.25-3.99: Henry Anselmo, Loghan Bake, Cameryn Baker, Alexis Barfuss, Dallas Brannon, Parisa Buckallew, Eva Caldwell, Rya-Jo Campbell, Alexander Case, Lucie Cooper, Cougar Corson, Nathan Croff, Brent Cunningham, Quentin Denney, Monae Dodson, Adrian Dryden, Tariq Ebrahimi, Elan Eva, Alidy Flynn, Jane Frank, Chelsey Frazier, Brooklyn Fridinger, Lillie Hansen, Henry Hard, Malia Hemenway, Keira Hendon, Tristan Hills, Ava Hilsen, Mitchell Hubbard, Bella Jackson-Fleming, Lilah Jackson-Fleming, Ella Jensen, Drew Johnson, Jessy Johnson, Carson Keeney, Suubi Kramlich, Myles Krumbah, Tallon Linterman, Duncan MacArthur, Vincent Marcella, Siena Marshall, Azmi Mawas, Amy Medley, Alexandria Melby, Sierra Myers, Lydia Nelson, Tayler Nordean, Colton O’Flynn, Carlo Ordonez-Maturino, Annalie Ormand, Taysia Owens, Abigail Pardee, Jayden Petschel, Kyler Picken, Zane Pospisil, Brekyn Protzeller, Elijah Rigsby, Turner Schelley, Elizabeth Schwab, Jaylene Shockman-Sewell, Brian Silbaugh, Amari Smith, Ava Smith, Imani Smith, Devin Stavenjord, Ryker Stenson, Anthony Sushinskiy, William Swan, Scout Symmes, Owen Thompson, Zackary Tomaso, Kylee Unger, Cherish Veter, Mairead Wherity, Paisley Wilson, Cylis Wright, Caden Yoakum
Sixth grade
4.0: Logan Branning, Jason Claypool, Samuel Cohelan, Camryn Daines, Adalynn Friedman, Andrew Fry, Kinyon Gable, Sullee Goll, Kirby Greenwood, Eva Hall, Lucy Hall, Truman Hoopes, Kainen Kauffman, Grady Marshall, Colton McArthur, Tahnyon McDonald, Pauly Mead, Haley Moore, Molly Pitts, Maggie Porter, Ella Saraceno, Analie Schulz, Chyanne Soule, Eva Tenney, Josslyn Westerman, Cooper Whitman
3.25-3.99: Jackson Akai, Gabriel Altimore, Emme Baldwin, Levi Boland, Kainalu Bolo, Oscar Boni, Leilonei Boyce, Dakotah Boyd, Ellie Brower, Kylan Cadman, Gaige Christensen, Leah Church, Deverie Cook, Lily Cunningham, Owen Czapla, Ruby Darling, Bella Davis, Braylen Dill, Kennedi Downie, Nina Edvalson, Grant Ferrin, Juliette Ferris, Ally Friedman, Quinton Gessner, Kaitlyn Goodell, Kenzie Griffey, Elaine Haiar, Adley Hebden, Addison Jackson, Macie Janis, Paige Johnson, Ayahna Justice, Lara Kenyon, Kieran Kinney, Carsen Knapton, Noah Krogh, Karter Kuntz, Grace Lee, Carson Leland, Samuel Leshkevich, Elliana Lieseke, Katelyn Lloyd, Jadon Lykins, Paxton Marticio, Elianna Matute, Addisyn McCullough, Kailey McQuillin, Tayvian Meddock, Garrett Micek, Ainsley Miller, Owen Miller, Briella Mondragon, Leah Narvaez, Jaeger Neils, Ivy Oglesby, Brianna Palacios, Addison Paulus, Grant Petersen, Sophie Puckett, Ella Quirk, Teagan Reese, Peyton Richter, Jett Ridenhour, Hannah Roberts, Nolan Roberts, Anika Roper, Blake Rumptz, McKenna Rundstrom, Madux Sanders, Tyler Satran, Carson Schmitter, Loghan Schofield, Hunter Simmons, William St. John, Leah Suncin, Joseph Swan, Luke Walters, Annabelle Ward, Mason Weaver, Lilee Westberry, Hank Wigen, Elizabeth Wilkinson, Zoe Winder, Jack Zenishek
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